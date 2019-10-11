Политика

Российская газетаРоссийская газетаСША и Китай достигли частичных договоренностей в области торговли

Вашингтон и Пекин достигли частичных договоренностей по торговле, которые в будущем могут помочь заключить перемирие в торговой войне. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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