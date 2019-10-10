Представители КНР и США на уровне заместителей главных переговорщиков не смогли достичь прогресса по ключевым вопросам торговых переговоров двух стран. Об этом в четверг, 10 октября, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

США и Китай не достигли прогресса при подготовке торговых переговоров

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