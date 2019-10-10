Представители Китая и США не смогли достичь договоренностей в ходе двухдневных торговых консультаций перед новым раундом переговоров официальных делегаций, сообщает South Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

США и Китай не смогли достичь прогресса в торговых переговорах

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