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Космос «В поисках внеземной жизни мы должны вернуться на Энцелад» Программа «Вояджер» стала одним из самых успешных проектов в истории межпланетных исследований – два космических аппарата передали ученым качественные снимки Юпитера и Сатурна и пересекли границу Солнечной системы.

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Политика Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.

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Футбол Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку с 22 моделями Футболисты «Манчестер Сити» устроили вечеринку после победы в матче 22-го тура чемпионата Англии над «Астон Виллой» (6:1). По информации источника, после матча с бирмингемцами игроки «горожан» без жен и подруг отправились в один из спа-центров неподалеку от Манчестера, чтобы отметить победу и развлечься.

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