Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША и Китай подписали первую часть торгового соглашения

Как заявил господин Трамп, США отменят пошлины на товары из КНР только после выработки второй части сделки. Американский президент также анонсировал начало переговоров по второй фазе торгового соглашения, которые должны начаться в ближайшее время.
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США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки

Интерфакс13:20

Трамп готов посетить Китай в ответ на подписание соглашения торговой сделки

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США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

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США и Китай подписали первый пакет документов по торговому соглашению

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Торговая война – 2020: как США и Китай готовятся ко второй фазе «феноменального» соглашения

Валдайвчера в 04:30
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