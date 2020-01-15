Политика
КоммерсантъСША и Китай подписали первую часть торгового соглашения
Как заявил господин Трамп, США отменят пошлины на товары из КНР только после выработки второй части сделки. Американский президент также анонсировал начало переговоров по второй фазе торгового соглашения, которые должны начаться в ближайшее время.
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Политика
Путин выбрал нового премьер-министра
Космос
«В поисках внеземной жизни мы должны вернуться на Энцелад»
Программа «Вояджер» стала одним из самых успешных проектов в истории межпланетных исследований – два космических аппарата передали ученым качественные снимки Юпитера и Сатурна и пересекли границу Солнечной системы.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Политика
Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат
Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.
Экономика
ЦБ ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году
С 1 октября 2019 года российские банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд свыше 10 тыс. рублей.
Политика
Депутат назвал отставку правительства переходом власти на национальный уровень
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал отставку правительства России.
Армия и оружие
Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии
Политика
Путин подпишет указ о сроках голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин собирается подписать отдельный указ, который определит сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку с 22 моделями
Футболисты «Манчестер Сити» устроили вечеринку после победы в матче 22-го тура чемпионата Англии над «Астон Виллой» (6:1). По информации источника, после матча с бирмингемцами игроки «горожан» без жен и подруг отправились в один из спа-центров неподалеку от Манчестера, чтобы отметить победу и развлечься.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера
Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
Политика
Владимир Путин предложил поменять баланс
Предложения Владимира Путина систему поменяют. Президента с такими полномочиями, как сейчас, больше не будет.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Хоккей
Хоккеиста Малкина назвали «трехглазым русским» за «слепой» голевой пас
Политика
Политолог Пастухов заявил, что кандидатуру Мишустина на пост премьера нельзя назвать случайной
В.Пастухов назвал предложение М.Мишустину возглавить правительство России "новым поворотом сценария".
Политика
Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Футбол
Тедеско: после отпуска удивил Айртон
Удивил Айртон, не ожидали мы, что он вернётся блондином.
Общество
Затраты россиян на мобильные приложения в 2019 году превысили $1 млрд
В 2019 году россияне потратили на загрузку мобильных приложений и покупки внутри них $1,06 млрд, что на 40% больше, чем годом ранее, сообщила в своем ежегодном отчете о состоянии мобильного рынка аналитическая компания App Annie (есть в распоряжении РБК).
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Общество
В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции
Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об угрозе птичьего гриппа
Штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который был зафиксирован в Венгрии, Польше и Словакии, может проникнуть на территорию Россию.
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Происшествия
В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк
Вооруженная группа из четверых человек совершила попытку ограбления финансового учреждения на улице Савушкина в Санкт-Петербурге в среду вечером, полиция ищет злоумышленников, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.