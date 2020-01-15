Политика
РИА НовостиСША и Китай подписали первую часть торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
Читать в источнике
Оценить79
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 17:02, Ашберн
Общество
Турция открыла доступ к «Википедии» после более двух лет блокировки
Власти Турции открыли доступ к интернет-энциклопедии "Википедия" после двух с половиной лет блокировки, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой
Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки Так, в своем микроблоге Instagram блогер поделился Stories, в которой держит возлюбленную на руках и жалуется, что она слишком тяжелая.
Политика
Путин анонсировал проект «Доступный интернет»
Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Здоровье
49‑летняя женщина родила первенца в Коломенском перинатальном центре
Специалисты Коломенского перинатального центра помогли 49-летней местной жительнице родить первенца, до этого многие годы ей не удавалось удачно забеременеть и выносить ребенка, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
Политика
Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ
Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля.
Наука
Попугаи жако оказались самыми альтруистичными птицами
Немецкие орнитологи установили, что вид африканских попугаев жако способен помогать своим сородичам, не ища для себя выгоды.
Политика
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
Политика
Путин предложил передать парламенту часть полномочий президента РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил передать Государственной думе право утверждать главу российского правительства.
Происшествия
На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом
Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Политика
Мутко прокомментировал отставку правительства
Ранее сообщалось, что что правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым уходит в отставку.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Политика
Forbes выдвинул версию отставки Медведева Путиным
Как сообщает Forbes со ссылкой на источники, близкие к правительству, в декабре Медведев обсуждал с Путиным выполнение нацпроектов, и глава государства был явно недоволен.
Политика
Киев призвал НАТО рассмотреть вступление в одну из программ альянса
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой начать официальную процедуру рассмотрения заявки Киева на присоединение к Программе расширенных возможностей НАТО, сообщила в среду пресс-служба кабинета министров.
Шоу-бизнес
Жена Прилучного Муцениеце объявила о разводе и скорой свадьбе
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде
В октябре прошлого года британский таблоид Mail on Sunday опубликовал личное письмо Меган Маркл к своему отцу.
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»
Политика
Премьером станет бывший бизнесмен
Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост главы правительства.
Единоборства
Боец MMA вырвался из партера и в прыжке отправил соперника в нокаут
Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун отправил в нокаут соотечественника Марка Эйтеля на турнире Экстремального бойцовского чемпионата (XFC) 48, который прошел в Далласе 10 января.
Гаджеты
Выпущено обновление графического API Vulkan 1.2
Представлена новая версия графического API Vulkan под номером 1.2.
Кино
Нижегородцы увидят премьеру фильма «Плохие парни навсегда»
Благодаря своим ролям в фильмах «Плохие парни» и «Плохие парни 2», Уилл Смит и Мартин Лоуренс, раньше знакомые зрителям в основном по ТВ-сериалам, завоевали признание любителей экшн-комедий и на большом экране.
Политика
В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского
Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Политика
Федеральное собрание послание получило и ознакомилось
Федеральное собрание послание получило и ознакомилось Руководители Совета федерации, Госдумы и всех парламентских фракций поделились с журналистами своими впечатлениями от последних событий.
Шоу-бизнес
«Я бы вдул»: актриса Катерина Шпица зло высмеяла хейтеров
Вероятно, Катерину Шпицу задели неприятные комментарии, и она опубликовала длинное и откровенное сообщение, посвятив его всем хейтерам.
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Испании возросло до восьми
Число пострадавших в результате взрыва на нефтехимическом заводе в каталонской провинции Таррагона увеличилось до восьми, сообщила в Twitter служба экстренной медицинской помощи.
Политика
В Киеве прокомментировали отставку правительства России
Политик прокомментировал отставку правительства РФ во время встречи с прессой по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
Наука
На раковые клетки нацелен ультразвук
Политика
Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа
Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
Футбол
«МЮ» обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Вулверхэмптон" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.