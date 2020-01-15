Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.

Политика Владимир Путин предложил изменить Конституцию Президент с сокращенными полномочиями В рамках поправок в Конституцию Владимир Путин предложил дать Госдуме полномочия утверждать, а не просто согласовывать кандидатуру премьера, а затем, по представлению последнего, всех вице-премьеров и министров.

Политика Путин предложил Медведеву новую должность Приняв отставку правительства премьер-министра Дмитрия Медведева, президент России Владимир Путин предложил ему стать заместителем председателя Совбеза и заняться вопросами обороноспособности и безопасности.

Общество Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам Как написал в Twitter лидер ЛДПР Владимир Жириновский, его фракция выступает за ликвидацию всех микрофинансовых организаций (МФО) и коллекторских агентств в России.

Общество Гидрометцентр прогнозирует похолодание в России в феврале Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Экономика Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3% Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".

Политика Медведев готовил реформу политической системы Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.

Политика Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего» Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.

Происшествия В Чите военнослужащего подозревают в убийстве двух человек Оперативники в Чите задержали мужчину, который, по предварительным данным, является военнослужащим, его подозревают в убийстве двух человек во время совместного распития спиртного.

Происшествия Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.