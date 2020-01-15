Политика
РИА НовостиСША и Китай подписали первую часть торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
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Политика
Владимир Путин предложил изменить Конституцию
Президент с сокращенными полномочиями В рамках поправок в Конституцию Владимир Путин предложил дать Госдуме полномочия утверждать, а не просто согласовывать кандидатуру премьера, а затем, по представлению последнего, всех вице-премьеров и министров.
Кино
Amazon представил актёрский состав сериала по «Властелину колец»
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Политика
Путин предложил Медведеву новую должность
Приняв отставку правительства премьер-министра Дмитрия Медведева, президент России Владимир Путин предложил ему стать заместителем председателя Совбеза и заняться вопросами обороноспособности и безопасности.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Как написал в Twitter лидер ЛДПР Владимир Жириновский, его фракция выступает за ликвидацию всех микрофинансовых организаций (МФО) и коллекторских агентств в России.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует похолодание в России в феврале
Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Экономика
Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%
Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Политика
Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию.
Политика
Кудрин предложил пересмотреть основания для отставки премьер-министра
Изменяя Конституцию РФ, необходимо строго определить основания, на которых президент имеет право снять председателя правительства с должности.
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Политика
Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
Разьны пишет, что польские атлантисты в ущерб собственной стране решили претворять в жизнь глобальные интересы трансатлантических игроков.
Политика
Варшава поразила ветеранов отказом отмечать 75-летие освобождения
Общество
Главой Железнодорожного района Улан-Удэ назначен Николай Попов
41-летний Николай Попов стал главой Железнодорожного района Улан-Удэ.
Кино
Создатели фильма «Дау» планируют подать в суд на Минкультуры РФ
Создатели картины "Дау" режиссера Ильи Хржановского планируют обратиться в суд, после того, как Министерство культуры отказалось выдавать фильму прокатное удостоверение.
Шоу-бизнес
Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой
Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки Так, в своем микроблоге Instagram блогер поделился Stories, в которой держит возлюбленную на руках и жалуется, что она слишком тяжелая.
Политика
«Неожиданная», «шокирующая»: международная пресса реагирует на отставку российского правительства
Полная неожиданность и тотальная неопределенность: международная пресса реагирует на отставку российского правительства.
Политика
Премьером станет бывший бизнесмен
Армия и оружие
Помпео угрожает ликвидацией российских генералов по сценарию Сулеймани
Генсек США сделал неожиданное заявление, из которого следует, что Вашингтон готов "атаковать Россию" так же, как сделал это с Ираном, когда "ликвидировал" генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
В Чите военнослужащего подозревают в убийстве двух человек
Оперативники в Чите задержали мужчину, который, по предварительным данным, является военнослужащим, его подозревают в убийстве двух человек во время совместного распития спиртного.
Игры
Вышел новый трейлер Resident Evil 3
В официальном канале опубликовали новый трейлер.
Происшествия
Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной
Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
Рост ВВП Германии в 2019 году замедлился до 6-летнего минимума
Расходы на строительство в прошлом году резко выросли - на 3,8%, тогда как рост инвестиций в оборудование замедлился - до 0,4% с 4,4% в 2018 году.
Наука
Заражение токсоплазмой снижает у мышей уровень тревожности
Футбол
УЕФА назвал символическую сборную 2019 года
УЕФА опубликовал состав символической сборной 2019 года по версии футбольных болельщиков.
Технологии
Microsoft перестала поддерживать Windows 7
Компания Microsoft объявила, что с 14 января прекращается поддержка операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.