Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША и Китай подписали первую часть торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
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Подробнее о событии

Соглашение США и КНР не нацелено против третьих стран, соответствует нормам ВТО – Лю Хэ

ПРАЙМ13:28

В Китае заявили, что первая фаза торговой сделки с США учитывает опасения обеих сторон

ТАСС21:18

США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

Ведомости13:51

США и Китай подписали документы по торговой сделке

РБК13:30

США и Китай уже начали переговоры по второй фазе торгового соглашения

Интерфакс21:02

США и Китай подписали первую часть торговой сделки

РИА Новости13:07

США и Китай готовятся сегодня подписать первую часть торговой сделки

Эхо Москвывчера в 16:03
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Политика

Владимир Путин предложил изменить Конституцию

Президент с сокращенными полномочиями В рамках поправок в Конституцию Владимир Путин предложил дать Госдуме полномочия утверждать, а не просто согласовывать кандидатуру премьера, а затем, по представлению последнего, всех вице-премьеров и министров.
РБК 11:48
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Шойгу могут присвоить звание почетного гражданина Московской области

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Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК 05:04
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Путин предложил Медведеву новую должность

Приняв отставку правительства премьер-министра Дмитрия Медведева, президент России Владимир Путин предложил ему стать заместителем председателя Совбеза и заняться вопросами обороноспособности и безопасности.
Газета.Ru 13:46
Общество

Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Как написал в Twitter лидер ЛДПР Владимир Жириновский, его фракция выступает за ликвидацию всех микрофинансовых организаций (МФО) и коллекторских агентств в России.
Инфорос 01:56
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Гидрометцентр прогнозирует похолодание в России в феврале

Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
BFM.ru 20:46
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Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
ТАСС 13 января в 21:32
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru 21:31
Происшествия

Александр Серов получил ранение в ногу во время потасовки

Известия 03:55
Политика

Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию.
Ведомости 15:49
Политика

Кудрин предложил пересмотреть основания для отставки премьер-министра

Изменяя Конституцию РФ, необходимо строго определить основания, на которых президент имеет право снять председателя правительства с должности.
URA.Ru 21:22
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец 13:56
Политика

Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан

РИА Новости 21:40
Политика

Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России

Разьны пишет, что польские атлантисты в ущерб собственной стране решили претворять в жизнь глобальные интересы трансатлантических игроков.
РИА Новости 21:27
Политика

Варшава поразила ветеранов отказом отмечать 75-летие освобождения

РЕН ТВ вчера в 11:22
Общество

Главой Железнодорожного района Улан-Удэ назначен Николай Попов

41-летний Николай Попов стал главой Железнодорожного района Улан-Удэ.
Аргументы и Факты - Бурятия 21:09
Политика

Госдеп США напомнил Турции о санкциях из-за С-400

Известия 19:14
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Создатели фильма «Дау» планируют подать в суд на Минкультуры РФ

Создатели картины "Дау" режиссера Ильи Хржановского планируют обратиться в суд, после того, как Министерство культуры отказалось выдавать фильму прокатное удостоверение.
Ревизор.ру вчера в 23:25
Шоу-бизнес

Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки Так, в своем микроблоге Instagram блогер поделился Stories, в которой держит возлюбленную на руках и жалуется, что она слишком тяжелая.
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«Неожиданная», «шокирующая»: международная пресса реагирует на отставку российского правительства

Полная неожиданность и тотальная неопределенность: международная пресса реагирует на отставку российского правительства.
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Генсек США сделал неожиданное заявление, из которого следует, что Вашингтон готов "атаковать Россию" так же, как сделал это с Ираном, когда "ликвидировал" генерала Касема Сулеймани.
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В Чите военнослужащего подозревают в убийстве двух человек

Оперативники в Чите задержали мужчину, который, по предварительным данным, является военнослужащим, его подозревают в убийстве двух человек во время совместного распития спиртного.
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Вышел новый трейлер Resident Evil 3

В официальном канале опубликовали новый трейлер.
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Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной

Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
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Рост ВВП Германии в 2019 году замедлился до 6-летнего минимума

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Заражение токсоплазмой снижает у мышей уровень тревожности

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УЕФА назвал символическую сборную 2019 года

УЕФА опубликовал состав символической сборной 2019 года по версии футбольных болельщиков.
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Microsoft перестала поддерживать Windows 7

Компания Microsoft объявила, что с 14 января прекращается поддержка операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
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