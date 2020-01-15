Политика
РИА НовостиСША и Китай подписали первую часть торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
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Трамп: $250 млрд вернутся в экономику США после подписания торгового соглашения с Китаем
ПРАЙМ16 января в 09:08
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