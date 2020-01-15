Политика
RT на русскомСША и Китай подписали первую фазу торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую часть торговой сделки. По словам главы Белого дома, согласно договорённости, Пекин в ближайшие два года должен будет импортировать американских товаров на $200 млрд.
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«Мы не ожидаем фазы „три“». США и Китай подписали первую часть торгового соглашения
Фонтанка.Ру15 января в 13:32
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В Шарм-эш-Шейхе рестораны, магазины, аптеки и рынки теперь не могут предлагать покупателям упаковку и столовые приборы из пластика.
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«Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублей
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Ростовской области и постановил взыскать с ФК «Ростов» 154 млн руб. в пользу ООО «Агроком Холдинг», соответствующая информация опубликована в материалах суда.
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ГБР Украины вызывает Порошенко на допросы
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Владимир Путин приехал лично поздравить Татьяну Юмашеву, дочь первого президента РФ, с днём рождения.
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Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
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Британские учёные считают, что число заболевших новым «китайским» коронавирусом гораздо больше, чем сообщается в официальной статистике.