Политика

RT на русскомRT на русскомСША и Китай подписали первую фазу торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую часть торговой сделки. По словам главы Белого дома, согласно договорённости, Пекин в ближайшие два года должен будет импортировать американских товаров на $200 млрд.
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Перемирием по импичменту. В Вашингтоне обсуждают сделку с Пекином, ее финансовые реалии для американской экономики и политические дивиденды для Дональда Трампа

Новая газета08:12

Торг неуместен

Российская газета16 января в 11:24

Китай угрожает лидерству США в мировой экономике, считает эксперт

РИА Новости16 января в 03:26

Трамп заявил, что США заключили с Китаем «одну из величайших сделок» в истории

ТАСС16 января в 09:01

США и Китай уже начали переговоры по второй фазе торгового соглашения

Интерфакс15 января в 21:02

США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

Ведомости15 января в 13:51

«Мы не ожидаем фазы „три“». США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

Фонтанка.Ру15 января в 13:32
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Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

REGNUM вчера в 18:53
Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Газета.Ru 08:32
Общество

Гидрометцентр: похолодание придет в Центральную Россию

Температура в центре и на северо-западе России резко снизится до минусовых значений, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Газета.Ru 02:37
Политика

Иран подтвердил, что передаст Украине черные ящики со сбитого Boeing

РИА Новости 09:22
Экономика

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Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия 01:11
Общество

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Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости 16 января в 17:21
Политика

В Госдуме оценили обвинения Украины и Грузии в адрес России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
RT на русском 07:43
Происшествия

В Москве после жалоб соседей на музыку обнаружили тело убитого мужчины

Полицейские обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранами в одной из квартир дома на юге Москвы после жалоб соседей на музыку, которая звучала из квартиры жертвы более десяти дней.
ТАСС 04:57
Энергетика

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Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
РИА Новости 06:09
Политика

Мария Захарова ответила на слова Венедиктова о Лаврове

Ранее главред "Эха Москвы" негативно оценил слова Сергея Лаврова о том, что для США международное право — это дело десятое.
Piter.tv 07:13
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«МЮ» и «Спортинг» договорились о трансфере Фернандеша

Еще вчера португальский и английский клубы не могли прийти к согласию о переходе полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеш.
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Происшествия

Крупный пожар в Самаре — горит ресторан

BFM.ru 09:40
Общество

Дуров рассказал суду о работе Telegram

РИА Новости вчера в 21:30
Здоровье

Врачи назвали шесть главных симптомов злокачественной опухоли желудка

По данным специалистов из Cancer Research UK, всего существует шесть распространённых симптомов злокачественной опухоли органа.
Профиль 16 января в 08:18
Хоккей

Боб Хартли — о Ковальчуке: «Фанаты „Монреаля“ будут рады тому, что за их команду играет такой хоккеист»

Матч ТВ 05:57
Шоу-бизнес

Даша Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу

Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу — в сети появились первые фотографии с торжества.
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Политика

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Российская газета вчера в 02:44
Политика

Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Комсомольская правда вчера в 14:29
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Bloomberg: Орешкин станет помощником президента по экономике

Как сообщает Bloomberg, нынешний помощник Владимира Путина Андрей Белоусов получит должность первого вице-премьера.
RuNews24.ru вчера в 09:03
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В «Лужниках» ответили на данные о пострадавшей в аквапарке девочке

РБК 10:04
Происшествия

В Башкирии в аварии погибли три человека

Сегодня, 18 января, в Стерлибашевском районе произошла авария, в результате которой три человека погибли.
Российская газета 07:47
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В Шарм-эш-Шейхе запретили использовать пакеты и посуду из пластика

В Шарм-эш-Шейхе рестораны, магазины, аптеки и рынки теперь не могут предлагать покупателям упаковку и столовые приборы из пластика.
РИА Новости 09:27
Футбол

«Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублей

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Ростовской области и постановил взыскать с ФК «Ростов» 154 млн руб. в пользу ООО «Агроком Холдинг», соответствующая информация опубликована в материалах суда.
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Политика

Польша заявила о конфискованных СССР произведениях искусства

«Специальные подразделения НКВД разграбили ценные произведения польской культуры — многие из них все еще находятся в России», — говорится в сообщении.
РБК 09:51
Происшествия

16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж

В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
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ДПС остановили автомобиль Усика

Спутник боксера, находившийся на соседнем сидении поинтересовался у сотрудника ДПС, знает ли он, с кем говорит, и по какой причине автомобиль был остановлен.
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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса в качестве свидетеля, сообщается на сайте бюро.
Газета.Ru 06:07
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Путин поздравил с днём рождения дочь Ельцина

Владимир Путин приехал лично поздравить Татьяну Юмашеву, дочь первого президента РФ, с днём рождения.
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Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Кубке мира

Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Lenta.ru 09:42
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Число заболевших коронавирусом в Китае может достигать 1700 человек

Британские учёные считают, что число заболевших новым «китайским» коронавирусом гораздо больше, чем сообщается в официальной статистике.
News.ru 07:01
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