Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША и Китай подписали первую часть торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
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