Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.

Общество Новый иск к Эпштейну вскрыл детали его предполагаемых секс-преступлений Американский финансист Джеффри Эпштейн, который покончил с собой в СИЗО летом прошлого года, где находился по обвинению в секс-торговле, сексуально домогался и незаконно торговал девушками в возрасте от 12 лет на своем частном острове в Карибском море вплоть до 2019 года.

Политика Путин предложил пост премьер-министра Мишустину Заручившись согласием, Путин внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Госдуму РФ, говорится на сайте Кремля.

Политика Госдеп отреагировал на отставку Медведева Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».

Общество Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Лондона Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после того, как герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от королевских привилегий, а Меган покинула Великобританию.

Общество Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.

Политика Медведев готовил реформу политической системы Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.

Финансы Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6% В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка.

Общество Путин предложил поменять порядок приема студентов в медицинские вузы Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приема студентов на бюджетные места в медицинских вузах.

Авто Представлен серийный кроссовер Genesis GV80 Genesis GV80 стал первой серийной моделью с центральной подушкой безопасности, которая раскрывается между передними сиденьями, предотвращая столкновение водителя и переднего пассажира.

Политика Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.