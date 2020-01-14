Политика
РИА НовостиСША и Китай подписали первую часть торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
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В здании мировых судей в Новокузнецке произошла стрельба
В здании, в котором располагаются мировые судьи Новокузнецка Кемеровской области, произошла стрельба, один человек погиб.
Футбол
Карпин: нефть где-то точно есть, деньги на Мбаппе надо срочно найти
Копаем тут, а потом там, нефть где-то точно есть.
Общество
Новый иск к Эпштейну вскрыл детали его предполагаемых секс-преступлений
Американский финансист Джеффри Эпштейн, который покончил с собой в СИЗО летом прошлого года, где находился по обвинению в секс-торговле, сексуально домогался и незаконно торговал девушками в возрасте от 12 лет на своем частном острове в Карибском море вплоть до 2019 года.
Политика
Путин предложил пост премьер-министра Мишустину
Заручившись согласием, Путин внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Госдуму РФ, говорится на сайте Кремля.
Политика
Госдеп отреагировал на отставку Медведева
Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».
Происшествия
Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте
Общество
В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Лондона
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после того, как герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от королевских привилегий, а Меган покинула Великобританию.
Общество
Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России
Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.
Политика
Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Игры
Вышел новый трейлер Resident Evil 3
В официальном канале опубликовали новый трейлер.
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%
В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка.
Здоровье
Малышева назвала «самый хороший» рак
Футбол
«Ювентус» без Роналду разгромил «Удинезе» в Кубке Италии
Дома туринцы не оставили шансов «Удинезе». Встреча 1/8 финала Кубка Италии завершилась со счетом 4:0 в пользу «Ювентуса».
Общество
Путин предложил поменять порядок приема студентов в медицинские вузы
Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приема студентов на бюджетные места в медицинских вузах.
Футбол
Соболев договорился с ЦСКА об условиях контракта
Общество
Тельцам стоит довериться интуиции, а у Раков дела будут спориться
Рак Наступил подходящий день для того, чтобы сделать первые шаги к реализации самых смелых планов.
Автоспорт
Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара», Каргинов остался лидером
Футбол
ФК «Краснодар» отдал Намли в аренду «Колорадо Рэпидз»
Авто
Представлен серийный кроссовер Genesis GV80
Genesis GV80 стал первой серийной моделью с центральной подушкой безопасности, которая раскрывается между передними сиденьями, предотвращая столкновение водителя и переднего пассажира.
Армия и оружие
Помпео угрожает ликвидацией российских генералов по сценарию Сулеймани
Генсек США сделал неожиданное заявление, из которого следует, что Вашингтон готов "атаковать Россию" так же, как сделал это с Ираном, когда "ликвидировал" генерала Касема Сулеймани.
Политика
Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников
Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Экономика
Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%
Цены на жилье в России в текущем году вырастут примерно на 10%, считают эксперты по недвижимости и девелоперы.
Политика
Бизнес оценил кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
Бизнесмены оценили кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
Биатлон
Экхофф выиграла спринт в Рупольдинге
На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) завершился женский спринт. Победу одержала норвежка Тирил Экхофф.
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