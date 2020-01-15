Политика
РИА НовостиСША и Китай подписали первую часть торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
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Политика
Путин внес кандидатуру главы ФНС на должность премьер-министра
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Энергетика
Белоруссия начала поиск альтернатив российской нефти
Белоруссия отправила Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии коммерческие предложения по закупке нефти, сообщает телеканал "360".
Кино
В США скончался актер из сериалов «Друзья» и «Горец»
Здоровье
Медики назвали 8 продуктов, естественно снижающих давление
Справиться с недомоганием помогают не только медикаменты, а и продукты, естественным образом снижающие давление.
Политика
Вассерман связал отставку правительства России с необходимостью экономических реформ
Российский политолог Анатолий Вассерман заявил, что отставка правительства России продиктована действиями экономического блока команды исполняющего обязанности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которые не подходят для решения задач, которые озвучил президент России Владимир Путин.
Политика
Владимир Путин обратился к Федеральному себе
Чем началось и чем закончилось выразительное чтение послания 15 января президент России Владимир Путин, прежде чем отправить в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым, обратился к стране с посланием, где была анонсирована кроме широких социальных мер, с которыми оказались согласны далеко не все члены кабинета, конституционная реформа.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Авто
В «АвтоВАЗе» дали старт продажам обновленного внедорожника Lada 4x4
Российская компания «АвтоВАЗ» объявила о начале продаж обновленного отечественного внедорожника Lada 4x4, получившего современный интерьер.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Общество
Путин объявил о введении новых выплат за детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию РФ, что с 1 января 2020 года вводятся ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
Общество
Послание Путина покажут на уличных экранах в столице
Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Политика
Госдеп отреагировал на отставку Медведева
Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».
Армия и оружие
Армия Польши выросла более чем на треть с 2015 года
Численность личного состава армии Польши за последние четыре года выросла более чем на треть.
Происшествия
Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери
Происшествия
Мужчина взял в заложники девушку в ТЦ «Москва-Сити»
Неизвестный взял в заложники женщину в ТЦ "Москва-Сити", полиции удалось освободить ее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Политика
Кудрин предложил определить основания снятия премьера с должности
Председатель Счётной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин убежден: перед тем, как изменять Конституцию страны, необходимо четко определить основания, на которых глава государства имеет право снимать с должности премьер-министра.
Хоккей
Малкин вышел на 72-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Единоборства
Боец MMA вырвался из партера и в прыжке отправил соперника в нокаут
Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун отправил в нокаут соотечественника Марка Эйтеля на турнире Экстремального бойцовского чемпионата (XFC) 48, который прошел в Далласе 10 января.
Хоккей
Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном»
Информацию о подписании нового контракта между Овечкиным и «Вашингтоном» подтвердил Никлас Бэкстрём, который ранее сам поставил подпись под новым договором.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Происшествия
Lenta.ru опубликовала статью о «главной банде Забайкалья»
Кино
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар»
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Экономика
Чубайс счел неплатежи главной проблемой экономики 1990-х
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что главной проблемой экономических реформ 1990-х годов было отсутствие платежей.
Происшествия
Мэр города в Приангарье рассказал, как спас мужчину от самоубийства
Мэр города Шелехов в Иркутской области Сергей Липин рассказал, как спас селянина, пытавшегося покончить с собой напротив здания местной администрации.
Политика
Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.