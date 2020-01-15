Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША и Китай подписали первую часть торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
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США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

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