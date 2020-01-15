Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ в ходе церемонии, прошешей в среду в Белом доме, подписали соглашение по первой фазе сделки по урегулированию двусторонних торговых споров, сообщает ТАСС. Детали сделки до сих пор не объявлены.

США и Китай подписали соглашение по первой фазе торговой сделки

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