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Парламентская газетаСША и Китай подписали соглашение по первой фазе торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ в ходе церемонии, прошешей в среду в Белом доме, подписали соглашение по первой фазе сделки по урегулированию двусторонних торговых споров, сообщает ТАСС. Детали сделки до сих пор не объявлены.
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«Мы не ожидаем фазы „три“». США и Китай подписали первую часть торгового соглашения
Фонтанка.Ру15 января в 13:32
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