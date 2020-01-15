Политика

Вести.RuВести.RuСША и Китай подписали первую часть торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Как передает "Интерфакс", торжественная церемония состоялась в Вашингтоне в Белом доме.
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Американист прокомментировал подписание соглашения между США и КНР

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