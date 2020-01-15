Политика
КоммерсантъСША и Китай подписали первую часть торгового соглашения
В Вашингтоне США и КНР подписали первую часть торгового соглашения. Китайскую сторону на церемонии в Белом доме представлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
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Политика
Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ
Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля.
Здоровье
Медведев: Диагностическое медоборудование требует замены раз в 10 лет
Сложное диагностическое медицинское оборудование устаревает, и через 10 лет оно в принципе подлежит замене.
Происшествия
Неизвестные пытались ограбить банк в Санкт-Петербурге
Четверо неизвестных пытались ограбить отделение финансово-кредитной организации на ул. Савушкина в Санкт-Петербурге, однако скрылись, после того как сотрудники банка оказали им сопротивление.
Политика
Путин предложил Медведеву новую должность
Приняв отставку правительства премьер-министра Дмитрия Медведева, президент России Владимир Путин предложил ему стать заместителем председателя Совбеза и заняться вопросами обороноспособности и безопасности.
Общество
Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы
Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
Здоровье
Как справляться с диабетом зимой, рассказали медики
Медики рассказали, как людям с диабетом поддерживать организм зимой.
Футбол
Кике Сетьен сменил Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»
Общество
В Турции открыли доступ к «Википедии» после двух лет блокировки
29 апреля 2017 года турецкие власти объяснили блокировку крупнейшей в мире интернет-энциклопедии «Википедия» тем, что она очерняет имидж страны на международной арене.
Интернет
Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS
Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Происшествия
На территории посольства РФ в Бейруте разорвались две гранаты с газом
Две гранаты со слезоточивым газом разорвались на территории посольства РФ в Бейруте.
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Футбол
Кокорин забил за «Зенит» первый гол в 2020 году
Авто
Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения может дебютировать уже в августе 2020 года.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Политика
Премьером станет бывший бизнесмен
Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост главы правительства.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности
В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.
Общество
«Ъ» узнал о проблемах банков из-за прекращения поддержки Windows 7
Прекращение технической поддержки операционных систем (ОС) Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьёзной проблемой для российских банков, пишет газета «Коммерсантъ».
Происшествия
СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Политика
Депутат объяснил предложение ввести налог для домохозяек
Депутат Государственной думы Сергей Вострецов заявил, что его слова о введении налога для домохозяек были вырваны из контекста.
Кино
Действие «Вечных» развернётся после событий фильма «Мстители: Финал»
Судя по описанию, действие ленты будет разворачиваться после событий, описанных в фильме "Мстители: Финал": в тексте говорится, что после "неожиданной трагедии" Вечные вынуждены "выйти из тени" и объединиться против древнейшего врага человечества – Девиантов.Marvel также представил краткие описания персонажей.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Хоккей
Хоккеиста Малкина назвали «трехглазым русским» за «слепой» голевой пас
Политика
В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского
Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Происшествия
В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.