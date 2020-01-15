Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША и Китай подписали первую часть торгового соглашения

В Вашингтоне США и КНР подписали первую часть торгового соглашения. Китайскую сторону на церемонии в Белом доме представлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
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США и Китай подписали первую фазу торговой сделки

RT на русском16:07

США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки

Интерфакс13:20

США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки

ТАСС15:43

США и Китай подписали документы по торговой сделке

РБК13:30

США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

Ведомости13:51

США и Китай подписали первую часть торговой сделки

РИА Новости13:07

Торговая война – 2020: как США и Китай готовятся ко второй фазе «феноменального» соглашения

Валдайвчера в 04:30
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Политика

Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля.
Аргументы и Факты 15:30
Здоровье

Медведев: Диагностическое медоборудование требует замены раз в 10 лет

Сложное диагностическое медицинское оборудование устаревает, и через 10 лет оно в принципе подлежит замене.
REGNUM вчера в 05:20
Происшествия

Неизвестные пытались ограбить банк в Санкт-Петербурге

Четверо неизвестных пытались ограбить отделение финансово-кредитной организации на ул. Савушкина в Санкт-Петербурге, однако скрылись, после того как сотрудники банка оказали им сопротивление.
РБК 14:21
Политика

Путин предложил Медведеву новую должность

Приняв отставку правительства премьер-министра Дмитрия Медведева, президент России Владимир Путин предложил ему стать заместителем председателя Совбеза и заняться вопросами обороноспособности и безопасности.
Газета.Ru 13:46
Общество

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
Ведомости 05:18
Здоровье

Как справляться с диабетом зимой, рассказали медики

Медики рассказали, как людям с диабетом поддерживать организм зимой.
Московский Комсомолец 01:24
Футбол

Кике Сетьен сменил Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»

РИА Новости 13 января в 17:21
Общество

В Турции открыли доступ к «Википедии» после двух лет блокировки

29 апреля 2017 года турецкие власти объяснили блокировку крупнейшей в мире интернет-энциклопедии «Википедия» тем, что она очерняет имидж страны на международной арене.
RT на русском 16:38
Общество

NASA назвало 2019 год самым теплым за всё время наблюдений

Известия 13:47
Интернет

Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS

Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Коммерсантъ 17:02
Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
WMJ.ru 13 января в 12:31
Происшествия

На территории посольства РФ в Бейруте разорвались две гранаты с газом

Две гранаты со слезоточивым газом разорвались на территории посольства РФ в Бейруте.
REGNUM 15:52
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец 13:56
Футбол

Кокорин забил за «Зенит» первый гол в 2020 году

Известия 15:47
Авто

Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения может дебютировать уже в августе 2020 года.
Автоновости дня 12:28
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Политика

Премьером станет бывший бизнесмен

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост главы правительства.
Утро.ru 14:12
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 01:00
Происшествия

Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности

В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.
Интерфакс 07:45
Общество

Путин: школьников начальных классов обеспечат бесплатным питанием

РИА Новости 04:25
Общество

«Ъ» узнал о проблемах банков из-за прекращения поддержки Windows 7

Прекращение технической поддержки операционных систем (ОС) Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьёзной проблемой для российских банков, пишет газета «Коммерсантъ».
RT на русском 02:06
Происшествия

СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 02:10
Транспорт

Поезда из Петербурга в Крым и обратно начали курсировать через день

РИА Новости 13:00
Политика

Депутат объяснил предложение ввести налог для домохозяек

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов заявил, что его слова о введении налога для домохозяек были вырваны из контекста.
РЕН ТВ 13 января в 21:55
Кино

Действие «Вечных» развернётся после событий фильма «Мстители: Финал»

Судя по описанию, действие ленты будет разворачиваться после событий, описанных в фильме "Мстители: Финал": в тексте говорится, что после "неожиданной трагедии" Вечные вынуждены "выйти из тени" и объединиться против древнейшего врага человечества – Девиантов.Marvel также представил краткие описания персонажей.
ИА InterMedia 14:20
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Хоккей

Хоккеиста Малкина назвали «трехглазым русским» за «слепой» голевой пас

Вечерняя Москва 13:16
Политика

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
РИА Новости 16:11
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Lenta.ru вчера в 14:39
Происшествия

В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину

Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
РБК 06:59
Как работают Яндекс.Новости?
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