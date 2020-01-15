Политика
RT на русскомСША и Китай подписали первую фазу торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую часть торговой сделки. По словам главы Белого дома, согласно договорённости, Пекин в ближайшие два года должен будет импортировать американских товаров на $200 млрд.
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Трамп: $250 млрд вернутся в экономику США после подписания торгового соглашения с Китаем
ПРАЙМ16 января в 09:08
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