Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую часть торговой сделки. По словам главы Белого дома, согласно договорённости, Пекин в ближайшие два года должен будет импортировать американских товаров на $200 млрд.

Политика Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".

Общество Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.