Политика

RT на русскомRT на русскомСША и Китай подписали первую фазу торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую часть торговой сделки. По словам главы Белого дома, согласно договорённости, Пекин в ближайшие два года должен будет импортировать американских товаров на $200 млрд.
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