с чего всё началось

Ранее планировалось, что высокопоставленный китайский чиновник пробудет в Вашингтоне по меньшей мере два дня. Газета отмечает, что Пекин отказался обсуждать вопрос принудительной передачи технологий, а также не смог убедить представителей США рассмотреть возможность заморозки пошлин.

США и Китай снова не смогли достичь прогресса по торговому соглашению

Здоровье Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о сокращениях По словам Стилиди, под сокращение попадут в первую очередь сотрудники старшего возраста, которые были наставниками своих коллег в онкоцентре.

Политика Зеленский заявил о желании Порошенко стать лидером нового Майдана Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что к проведению Майдана украинцев подталкивает бывший украинский лидер Петр Порошенко, выступающий против разведения сил в Донбассе.

Технологии Ростех представил разработку для борьбы с опасными мини-дронами По словам Евтушенко, малые дроны представляют серьезную опасность, ведь они могут вести наблюдение или нести взрывчатку.

Политика «Нафтогаз» назвал бессмысленным продление контракта на транзит газа 9 октября председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе встречи с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Вальдерзее обсудил возможность того, что работа по внедрению Киевом положений Третьего энергетического пакета ЕС не будет завершена до конца года, когда истекает срок действия контракта на транзит российского газа.

Армия и оружие В ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг вновь запустила белую сигнальную ракету, означающую готовность начать отвод сил в районе Петровского в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.

Общество МВД предлагает штрафовать родителей курящих детей Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.

Финансы Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.

Политика Зеленский назвал темы для обсуждений в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский назвал темы для обсуждений на предстоящей встрече в «нормандском формате».

Происшествия В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.

Происшествия Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.

Политика Зеленский оценил последствия разговора с Трампом Телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, из-за которого разгорелся скандал, никак не мог повлиять на отношения между Киевом и Вашингтоном.

Происшествия В Волгоградской области нашли пропавших детей 10 октября сотрудникам полиции удалось найти в Камышинском районе двух мальчиков, пропавших накануне вечером.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с возлюбленной отца Юная Ариадна смогла наладить дружеские отношения с новой возлюбленной отца, телеведущей Еленой Николаевой.

Политика Зеленский заявил, что вернет жителей Донбасса вместе с территориями Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не бросает жителей Донбасса и намерен вернуть их "вместе с территориями".

Происшествия Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».

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Экономика В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.

Космос На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.

Шоу-бизнес Жанна Фриске перед смертью не позволяла себе плакать Певица Жанна Фриске не могла позволить себе заплакать перед смертью.