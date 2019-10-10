Политика
Эхо МосквыСША и Китай снова не смогли достичь прогресса по торговому соглашению
Ранее планировалось, что высокопоставленный китайский чиновник пробудет в Вашингтоне по меньшей мере два дня. Газета отмечает, что Пекин отказался обсуждать вопрос принудительной передачи технологий, а также не смог убедить представителей США рассмотреть возможность заморозки пошлин.
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По данным издания, переговоры проходили на уровне заместителей главных переговорщиков и касались сельскохозяйственной продукции и защиты интеллектуальной собственности.RT на русскомвчера в 19:43
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Интернет
Аналитики ждут появления стандарта 6G
Аналитики ждут появления стандарта 6G Сети связи 5G, которые еще только начинают запускаться в отдельных странах, уже к 2028 году с трудом будут справляться с растущим объемом передачи данных, прогнозирует Bank of America Merrill Lynch (BofA).
Коммерсантъ вчера в 18:19
Политика
Возможности Украины достичь стандартов НАТО подверглись сомнению
Украине вряд ли удастся достичь стандартов НАТО к концу 2020 года.
Lenta.ru вчера в 23:45
Политика
Путин уволил Глазьева с поста своего советника
Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.
РБК вчера в 11:29
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции жёсткими санкциями
Американский лидер Дональд Трамп угрожает властям в Анкаре жёсткими санкциями из-за начала операции на северо-востоке Сирии против курдских форсирований.
Русская Планета 00:02
Происшествия
В ходе протестов в Эквадоре пострадали более 400 человек
Более 400 человек, включая 86 полицейских, обратились за медицинской помощью в ходе антиправительственных протестов в Эквадоре, сопровождающихся столкновениями между манифестантами и полицейскими.
ТАСС вчера в 22:48
Политика
Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика
Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Общество
Аграрии Мордовии участвуют в выставке «Золотая осень»
9 октября в Москве начала работу Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2019».
Известия Мордовии вчера в 07:04
Армия и оружие
ВС России получили более 2,3 тысячи единиц военной техники в этом году
Свыше 2,3 тысячи единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы Российской Федерации в 2019 году.
Политика Сегодня 08 октября в 06:00
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Наука
Южные киты спасаются от косаток, переходя на шепот
Из-за своих размеров взрослые особи не имеют естественных врагов, но охота косаток на детенышей является довольно обычным делом, а защитить свое потомство киту, не имеющему зубов и питающемуся планктоном, довольно сложно.
Популярная механика вчера в 13:18
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Здоровье
В России прооперировали девочку из США
ПроТуймазы вчера в 01:02
Общество
Johnson & Johnson выплатит $8 млрд мужчине, у которого выросла грудь
Суд обязал данную компанию выплатить мужчине восемь миллиардов долларов, так как она не предупредила о побочных эффектах, которые имеет производимый ей препарат Risperdal.
RuNews24.ru вчера в 02:20
Наука
Физики заставили молекулу быть в двух точках одновременно
Discover24 вчера в 03:15
Армия и оружие
National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару
До начала сирийской операции не было возможности проверить оружие в подобных условиях.
Военное обозрение вчера в 06:37
Происшествия
В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
РБК вчера в 11:14
Происшествия
В Сети появился предполагаемый манифест стрелка из Галле
Житель немецкого города Галле, напавший на местную синагогу и турецкую закусочную, по всей видимости, ранее опубликовал свой "манифест".
Life.ru 02:06
Политика
В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США
В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
РИА Новости вчера в 09:55
Экономика
Госдума до конца года разрешит россиянам самим копить себе на пенсию
Государственная дума России намерена до конца принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии.
Народные новости 06 октября в 23:01
Происшествия
Суд отклонил иск уволенного из-за дела Голунова полицейского
Городской суд Москва решил отклонить иск и не восстанавливать на службе полицейского Романа Феофанова, которого уволили из-за дела журналиста Ивана Голунова.
Газета.Ru вчера в 16:22
Общество
В России захотели штрафовать родителей курящих школьников
С родителей курящих школьников могут начать брать штрафы.
Газета.Ru вчера в 20:52
Политика
Абхазия сняла ограничения на пересечение границы с Грузией
Абхазия объявила о снятии ограничений на пересечение границы с Грузией, которые были временно введены в целях обеспечения безопасности.
Национальная служба новостей вчера в 16:53
Армия и оружие
Киев обвинил ополчение Донбасса в обстрелах
Киев однажды за сутки обстрелял позиции ополчения Луганской народной республики, сообщили представители ДНР.
Государственные Вести вчера в 06:10
Общество
В Москве с начала года родились 34 Добрыни и 26 Хабибов
В 2019 году в Москве 34 новорожденных мальчика получили имя Добрыня, а 26 - Хабиб, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Елена Ефремова.
Интерфакс 01:38
Наука
Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные батареи
Московский Комсомолец вчера в 05:52
Политика
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
RT на русском вчера в 15:20