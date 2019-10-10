с чего всё началось

Ранее планировалось, что высокопоставленный китайский чиновник пробудет в Вашингтоне по меньшей мере два дня. Газета отмечает, что Пекин отказался обсуждать вопрос принудительной передачи технологий, а также не смог убедить представителей США рассмотреть возможность заморозки пошлин.

США и Китай снова не смогли достичь прогресса по торговому соглашению

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