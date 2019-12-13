Политика

Вести.RuВести.RuСША и Китай согласовали первую часть торговой сделки

США и Китай достигли соглашения по первой фазе торговой сделки после примерно полутора лет противоречий. Соглашение предусматривает отмену пошлин на китайский импорт, которые должны были ввести 15 декабря.
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«Они согласились на многие структурные изменения и массовые закупки сельскохозяйственной продукции, энергоносителей и промышленных товаров, и многое другое», — написал
 Трамп.
РБКвчера в 12:06

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США официально отложили вступление в силу дополнительных пошлин против Китая

ТАССвчера в 20:15

Bloomberg сообщает о прогрессе в американо-китайских торговых переговорах

ИА REXвчера в 02:00

США и Китай договорились о торговом перемирии

Lenta.ruвчера в 11:04

Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем

Известиявчера в 10:51

Китай не будет вводить новые пошлины в отношении США

РИА Новостивчера в 10:38

В КНР заявили о намерении увеличить импорт сельхозпродукции из США

RT на русскомвчера в 11:50

США и Китай отказались вводить в декабре новые взаимные пошлины

РБКвчера в 12:06
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Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на «Голосе»

Lenta.ru 00:06
Происшествия

Двое погибли в результате падения машины в реку в Москве

Газета.Ru вчера в 23:37
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
РИА Новости вчера в 15:50
Общество

Российским туристам запретили ввозить в ЕС фрукты и овощи

REGNUM вчера в 13:48
Происшествия

В Свердловской области пассажирский автобус вылетел в кювет

Вести.Ru 00:29
Политика

Зеленский ответил на слова Путина о газе шуткой

Украинский президент Владимир Зеленский ответил на слова главы РФ Владимира Путина измененной строчкой из стихотворения Сергея Михалкова.
Политическая Экспертиза вчера в 01:25
Экономика

С нового года увеличится минимальный размер оплаты труда

Напомним, что на сегодняшний день в России минимальный размер оплаты труда 11 280 рублей, а значит, что рост составит 7,5 процента (850 рублей).
Smi58.ru вчера в 05:24
Политика

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия вчера в 16:38
Экономика

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 19:47
Экономика

Банк России снизил ключевую ставку

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 6,25 процента годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru вчера в 05:34
Спорт

В WADA подтвердили право России на проведение Евро-2020

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных соревнований не затронет проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Известия вчера в 18:47
Игры

Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust

Создатели рекомендуют закрыть игру, отключить мышь Bloody или A4Tech, после чего подключить иную и снова запустить проект.
Игромания.ру 12 декабря в 08:45
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Политика

Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

РИА Новости вчера в 04:39
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета вчера в 03:40
Экономика

Банки утвердили финансирование строительства четвертого участка ЦКАД

Ведомости вчера в 09:03
Наука

Выявлены вызывающие бессонницу продукты

Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете выявили вызывающие бессонницу продукты.
Lenta.ru вчера в 22:45
Авто

Обновленная Kia Optima появилась у дилеров

Компания KIA буквально несколько недель назад презентовала обновленный седан KIA K5, который для европейского рынка поставляется под названием Optima.
Rusargument 12 декабря в 08:05
Хоккей

Олимпийская сборная России крупно уступила Швейцарии

Олимпийская сборная России по хоккею крупно проиграла команде Швейцарии в матче за первое место на товарищеском турнире NaturEnergie Challenge (2:8).
RT на русском вчера в 16:54
Происшествия

Тела шести погибших после извержения вулкана нашли в Новой Зеландии

Спасатели нашли тела шести жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, информирует полиция страны в Twitter.
Московский Комсомолец 12 декабря в 22:35
Происшествия

Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
BFM.ru вчера в 07:26
Футбол

Акинфеев: после матча с «Арсеналом» сказал ребятам, что пора взрослеть

Ребятам после матча с «Арсеналом» сказал: «Пора взрослеть».
Чемпионат вчера в 13:05
Политика

Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку

Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
ToDay News Ufa 12 декабря в 11:03
Происшествия

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени один человек погиб, семеро госпитализированы.
REGNUM вчера в 19:17
Политика

Посол России сравнил политику США в КНДР со «слоном в посудной лавке»

Мацегора отметил, что у России и США есть общее стремление к денуклеаризации Корейского полуострова, однако, по его мнению, Вашингтон, ведя санкционную политику в отношении КНДР, действует против собственных интересов.
РБК 00:36
Авто

Появились первые фотографии нового купе Opel Astra

В Сети появились первые фотографии нового купеобразного Opel Astra новой генерации.
Picsnews.net вчера в 10:34
Политика

Депутат Рады назвал Украину инструментом Запада для войны с Россией

Депутат Верховной рады, член партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявилл, что западные страны используют Украины в свох целях.
Газета.Ru вчера в 19:58
Наука

Ученые рассказали о продолжительности жизни человека

Австралийские ученые провели исследование и выяснили, какова максимальная естественная продолжительность жизни человека.
Волгоградская правда вчера в 21:22
Происшествия

Ликвидирован пожар в ангаре в Петербурге

Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.
RT на русском вчера в 23:56
Общество

Вдова и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя

Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вместе с дочерьми прибыла в храм Христа Спасителя, где проходит церемония прощания с бывшим градоначальником.
Известия 12 декабря в 01:57
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