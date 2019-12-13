с чего всё началось

США и Китай достигли соглашения по первой фазе торговой сделки после примерно полутора лет противоречий. Соглашение предусматривает отмену пошлин на китайский импорт, которые должны были ввести 15 декабря.

Фигурное катание Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.

Политика Зеленский ответил на слова Путина о газе шуткой Украинский президент Владимир Зеленский ответил на слова главы РФ Владимира Путина измененной строчкой из стихотворения Сергея Михалкова.

Экономика С нового года увеличится минимальный размер оплаты труда Напомним, что на сегодняшний день в России минимальный размер оплаты труда 11 280 рублей, а значит, что рост составит 7,5 процента (850 рублей).

Экономика Банк России снизил ключевую ставку Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 6,25 процента годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.

Спорт В WADA подтвердили право России на проведение Евро-2020 Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных соревнований не затронет проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Наука Выявлены вызывающие бессонницу продукты Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете выявили вызывающие бессонницу продукты.

Авто Обновленная Kia Optima появилась у дилеров Компания KIA буквально несколько недель назад презентовала обновленный седан KIA K5, который для европейского рынка поставляется под названием Optima.

Хоккей Олимпийская сборная России крупно уступила Швейцарии Олимпийская сборная России по хоккею крупно проиграла команде Швейцарии в матче за первое место на товарищеском турнире NaturEnergie Challenge (2:8).