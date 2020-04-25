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США и Китай сорвали конференцию G20
ИА "Реалист"
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США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила газета South China Morning Post. По ее данным, Вашингтон настаивал на том, чтобы ВОЗ отчиталась о предпринятых в начале эпидемии коронавируса мерах.В источнике
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С чего всё начиналось
Видеоконференцию лидеров стран G20, запланированную на 24 апреля, отменили в последнюю минуту из-за «ожесточенной ссоры» представителей США и Китая, сообщает South China Morning Post со ссылкой на источник, участвовавший в подготовке к встрече.
Коммерсантъ 03:11
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Гонконгские СМИ узнали об отмене видеоконференции G20 из-за спора Китая и США

Интерфакс 04:31
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СМИ узнали об отмене видеоконференции стран G20 из-за спора США и КНР

РБК 01:09
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СМИ: вторую видеоконференцию G20 отложили из-за разногласий Китая и США

РИА Новости 01:12
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