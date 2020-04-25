США и Китай сорвали конференцию G20

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу

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США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила газета South China Morning Post. По ее данным, Вашингтон настаивал на том, чтобы ВОЗ отчиталась о предпринятых в начале эпидемии коронавируса мерах.