Коронавирус
Lenta.ruСША и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила газета South China Morning Post. По ее данным, Вашингтон настаивал на том, чтобы ВОЗ отчиталась о предпринятых в начале эпидемии коронавируса мерах.
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с чего всё началось
Видеоконференцию лидеров стран G20, запланированную на 24 апреля, отменили в последнюю минуту из-за «ожесточенной ссоры» представителей США и Китая, сообщает South China Morning Post со ссылкой на источник, участвовавший в подготовке к встрече.Коммерсантъ03:11
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Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
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Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
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РИА Новости вчера в 11:25
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В Северную Корею власти Китая направили группу медэкспертов.
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Пригожин сообщил о смерти главреда «Русского радио»
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