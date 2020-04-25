с чего всё началось

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила газета South China Morning Post. По ее данным, Вашингтон настаивал на том, чтобы ВОЗ отчиталась о предпринятых в начале эпидемии коронавируса мерах.

Спорт Губерниев призвал спортсменов не быть эгоистами Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал спортсменов не рисковать своим и чужим здоровьем во время пандемии коронавируса, передает "Спорт-Экспресс". 1

Здоровье В ГКБ Буянова рассказали об алгоритме приема пациентов Прием пациентов в ГКБ Буянова осуществляется по четкому алгоритму, в приемном отделении обязательно проверяют температуру и насыщение крови кислородом, рассказал в интервью РИА Новости главврач больницы Александр Саликов. 1

Энергетика США начали проверку падения цен на нефть WTI до отрицательных значений Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала проверку падения цен на американскую нефть WTI до отрицательных значений, которое случилось 20 апреля, сообщил Reuters комиссар регулятора Дэн Берковиц.

Общество Жители регионов РФ смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа В регионах России граждане смогут заказать цифровой пропуск для посещения работы только на 24 часа, отметили в Минкомсвязи, говоря о системе, которая была разработана ведомством из-за распространения коронавируса и введения режима самоизоляции. 1,8K

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 555

Здоровье Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 860

Общество Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС. 111

Общество Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам. 1,5K

Здоровье Итальянские ученые подсчитали смертность от коронавируса Ученые из Италии Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, которая сильнее всех в стране пострадала от эпидемии. 428

Здоровье В Симферополе клиническая больница превращена в обсерватор Как рассказал на заседании регионального оперштаба глава Крыма Сергей Аксенов, до конца дня будут приняты решения по больницам в Саках и Красногвардейском районе.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. 141

Экономика Забайкалье получит 424 млн р. дополнительно на борьбу с коронавирусом Ранее сообщалось, что Забайкалье из резервного фонда 321 миллион рублей на борьбу с коронавирусом.

Общество В Москве для организаций запустили сервис проверки пропусков персонала Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы запустил онлайн-сервис по проверке цифровых пропусков персонала организаций, система работает на платформе Московского инновационного кластера, сообщает пресс-служба департамента. 9