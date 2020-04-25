Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСША и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила газета South China Morning Post. По ее данным, Вашингтон настаивал на том, чтобы ВОЗ отчиталась о предпринятых в начале эпидемии коронавируса мерах.
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с чего всё началось
Видеоконференцию лидеров стран G20, запланированную на 24 апреля, отменили в последнюю минуту из-за «ожесточенной ссоры» представителей США и Китая, сообщает South China Morning Post
 со ссылкой на источник, участвовавший в подготовке к встрече.
Коммерсантъ03:11

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СМИ: конференцию стран G20 отменили из-за спора США и Китая

Коммерсантъ03:11

СМИ узнали об отмене видеоконференции стран G20 из-за спора США и КНР

РБК01:09

СМИ: вторую видеоконференцию G20 отложили из-за разногласий Китая и США

РИА Новости01:12

Причиной отмены конференции лидеров G20 назвали разногласия США и КНР

Известия01:09

США и Китай сорвали конференцию G20

Lenta.ru01:49

Видеоконференцию G20 отложили из-за разногласий КНР и США

Московский Комсомолец00:00

СМИ: видеоконференция лидеров G20 была отложена из-за разногласий между Китаем и США

ТАССвчера в 23:35
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Общество

В ГИБДД разъяснили правила передвижения между регионами

В Госавтоинспекции рассказали об условиях передвижения между регионами России в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.
Газета.Ru вчера в 19:16
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Футбол

Геннадий Орлов: не понимаю, почему собак выгуливать можно, а пенсионерам гулять нельзя

Гуляю с собакой, а хотел бы иметь возможность гулять и без неё. Но мне и моей жене не разрешают выходить из дома.
Чемпионат вчера в 11:53
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Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
3,4K
Общество

Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США

Известия вчера в 21:53
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
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Авто

В России прекратили продажу самого дешевого автомобиля в мире

RuNews24.ru вчера в 14:45
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Происшествия

Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился

Lenta.ru вчера в 20:20
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Политика

Путин подписал указ о переносе даты окончания Второй мировой войны

«3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», — сказано в документе.
Севастополь.ру вчера в 06:40
3,6K
Общество

В России резко вырос спрос на товары для дачи в интернет-магазинах

Многочисленные заказы поступают в интернет-магазины, поскольку граждане не могут отправиться в обычный магазин.
Evo-rus.com 03:17
3
Происшествия

На Урале трое в масках украли банкомат за 20 секунд

На видеозаписи трое мужчин в масках заходят в магазин, срывают пломбу с банкомата и накидывают на него тросы.
URA.Ru 03:09
1
Общество

В Калининградской области введут новый режим самоизоляции

В Калининградской области с 29 апреля вводят новый режим самоизоляции.
РБК Калининград вчера в 06:07
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Здоровье

За сутки у 64 человек в Ростовской области выявлен коронавирус

По информации Роспотребнадзора на 10:30, пятницы, 24 апреля на территории Ростовской области подтверждено 64 новых случая заражения COVID-19.
Kursk.com вчера в 05:19
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Технологии

Facebook выпустит сервис для видеоконференций

Компания Facebook анонсировала Messenger Rooms — сервис для видеоконференций, в которых может участвовать до 50 человек без ограничений по времени.
Дождь вчера в 17:31
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Наука

Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей

Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
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Энергетика

В Fitch усомнились, что Россия сократит добычу нефти сверх обещанного

Москва, 25 апреля 2020, 05:29 — REGNUM России не придётся сокращать добычу нефти сверх оговоренной квоты по новой сделке ОПЕК+, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
REGNUM вчера в 22:29
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку на два шага

Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
Коммерсантъ вчера в 07:07
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Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

Ведомости вчера в 05:12
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Здоровье

Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом

На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru 23 апреля в 03:21
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Происшествия

На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-26

REGNUM 02:21
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Здоровье

Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса

Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия.
RT на русском вчера в 21:49
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Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru вчера в 07:39
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
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Здоровье

Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service вчера в 15:47
Здоровье

В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
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Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29
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Общество

Астраханский губернатор дал пояснения о сроках действия карантина

Глава региона Игорь Бабушкин дал разъяснение по поводу окончания действия запретов и ограничительных мер, введённых в Астраханской области.
Астраханские новости 02:53
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Здоровье

Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России

В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
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Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Коллективный иск к мэрии Москвы подали в начале апреля сторонники оппозиционного политика Дмитрия Гудкова.
РБК вчера в 16:52
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Единоборства

Глава UFC рассказал о причинах отмены боя Хабиба

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о причинах, из-за которых российский чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов не смог выступить на турнире турнир UFC 249.
Газета.Ru вчера в 16:37
Гаджеты

Xiaomi выпустила талисман смартфона Mi 10 Youth Edition

OAnews 22 апреля в 05:27
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