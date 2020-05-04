Армия и оружие

ИА REXИА REXВ Венесуэле сообщили о попытке вторжения колумбийских боевиков

Как сообщил в воскресенье, 3 мая министр обороны Венесуэлы Нестор Ревероль, на севере страны произошла попытка вооружённого вторжения. По его словам, колумбийские боевики попытались высадиться с моря, прибыв на быстроходных катерах.
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В Венесуэле задержали лидера наемников, которые пытались проникнуть в страну

Новостной фронт03:12

В Венесуэле задержан лидер вторгшихся в страну наемников

Московский Комсомолецвчера в 17:10

МИД Колумбии отвергает обвинения Венесуэлы в подготовке атаки наемников

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Как американская ЧВК пыталась вторгнуться в Венесуэлу

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В США опровергли информацию о задержании своего чиновника в Венесуэле

РИА Новостивчера в 18:46

Госдеп США назвал дезинформацией сообщения властей Венесуэлы о вторжении

ИА Красная Веснавчера в 14:38

Главарь колумбийских наёмников задержан в Венесуэле за вторжение

News.ruвчера в 17:19
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:39, Ашберн
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Энергетика

Нефть Brent подорожала до $27,8 за баррель

Нефть марки Brent поднялась в цене на 5,3% до $27,84 за баррель, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 16:00
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Общество

Продажи одежды в России упали на 90%

На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия 01:00
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Здоровье

В Саратовской области выявили 78 новых случаев коронавируса

Ещё 78 новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 737 человек, сообщил во вторник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:28
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Происшествия

Самолёт SSJ-100 из-за отказа двигателя экстренно сел в Шереметьево

Экстренную посадку в аэропорту Шереметьево был вынужден сделать пассажирский самолет Superjet, сообщает ТАСС.
Live24 02:09
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Общество

Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03 мая в 03:37
1,8K
Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
5,6K
Общество

Вывозной рейс с россиянами вылетел из Лос-Анджелеса в Москву

Спецрейс авиакомпании Аэрофлот с гражданами РФ на борту вылетел из Лос-Анджелеса в Москву, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
NewInform 02:31
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Общество

Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах

Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале госуслуги.
РБК 01:27
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Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
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Общество

В больнице в Коммунарке скончался член президиума РАН Евгений Микрин

Москва, 5 мая 2020, 10:07 — REGNUM Член президиума Российской академии наук, академик Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке, об этом 5 мая сообщил президент РАН Александр Сергеев.
REGNUM 03:07
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 297 пациентов

Как сообщила журналистам во вторник заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 297 человек.
Интерфакс 03:02
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Шоу-бизнес

Александр Петров поделился интимным фото со Стасей Милославской

Обычно Петров не афиширует свою личную жизнь, но на этот раз он изменил своим привычкам и выложил в свой микроблог интимное фото.
Privet-Rostov.ru 02:26
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Общество

В Карелии за сутки коронавирусом заболели 12 человек

12 человек заболели за сутки коронавирусом в Карелии.
АиФ Карелия 02:06
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Происшествия

На юге Казахстана затопило еще одно село

2 мая прорыв удалось ликвидировать. В результате затопило несколько населенных пунктов в Казахстане и Узбекистане.
REGNUM 03 мая в 03:10
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Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
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Авто

Бесключевой доступ упрощает угон автомобиля

Нейтрализует бесключевой доступ хитрое приспособление под названием «удочка».
Автоновости дня 03 мая в 07:32
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Происшествия

В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов

ТАСС вчера в 18:27
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Газета.Ru 02:30
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Армия и оружие

США задумались о покупке систем вооружения стран бывшего СССР

В документе говорится, что вооружение (SAWS), которое "производится и используется странами бывшего СССР или Восточного блока", требуется Пентагону, ряду других американских ведомств и иностранным союзникам.
Газета.Ru 01:38
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Вин Дизель сообщил, когда выйдет сценарий «Риддика 4»

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Давид Манукян устал от капризов Бузовой

Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян устал терпеть ее капризы и предположил, что им «легче расстаться».
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Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
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Происшествия

В Краснодаре ищут участников массовой драки со стрельбой

Российская газета 03:07
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Политика

Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях

Напомним, ранее австралийское издание Daily Telegraph обвинило китайские власти в сокрытии данных о коронавирусе и попытках уничтожить доказательств того, что в местных лабораториях были образцы COVID-19.
Вести.Ru 03:29
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Политика

Ким Чен Ына наградили российской медалью к 75-летию Победы

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Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
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Здоровье

Прием больных с коронавирусом начинает еще одна больница Калуги

Еще 40 коек подготовлено для приема больных в Клинической больнице №8 Обнинска.
Kaluga24.tv 02:33
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