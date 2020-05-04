Как сообщил в воскресенье, 3 мая министр обороны Венесуэлы Нестор Ревероль, на севере страны произошла попытка вооружённого вторжения. По его словам, колумбийские боевики попытались высадиться с моря, прибыв на быстроходных катерах.

В Венесуэле сообщили о попытке вторжения колумбийских боевиков

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