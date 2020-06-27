Армия и оружие
РБКСША и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
Границы других государств нарушены не были. На отдельных этапах маршрута над нейтральными водами Норвежского моря российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16, а над Тихим океаном — истребители F-22 ВВС США.
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Политика
Украинский журналист признался в ненависти к Украине
Украинский журналист Остап Дроздов признался в ненависти к своей стране.
Lenta.ru вчера в 23:43
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Происшествия
Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
Киргизская певица Асель Кадырбекова, которая попала в ДТП в Бишкеке, находится в реанимации Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО).
РБК 00:37
Культура
Сергей Шнуров высказался об уголовных делах Ефремова и Серебренникова
Деловое.ТВ вчера в 08:32
Единоборства
Порье победил Хукера в главном поединке турнира UFC
Бывший соперник Хабиба Нурмагомедова американец Дастин Порье одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC в Лас-Вегасе.
Российская газета 00:54
Здоровье
В Алтайском крае за сутки умерли 4 пациента с коронавирусом
Всего с начала пандемии в Алтайском крае умерли 67 взрослых пациентов с коронавирусом: 32 — от COVID-19, 32 – по иным причинам смерти, 3 случая находятся на экспертизе.
Kursk.com вчера в 03:53
Политика
Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной
В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 00:17
Шоу-бизнес
Жорин резко осудил Костенко за вмешательство в скандал с алиментами
7Дней.ру вчера в 22:54
Общество
В Кузбассе число пациентов с коронавирусом превысило 1,5 тысячи
Всего в регионе официального зарегистрировано 1532 пациента с коронавирусом, 648 человек вылечились, девять скончались.
REGNUM 26 июня в 00:46
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 26 июня в 09:55
Здоровье
В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 03:36
Футбол
«Лейпциг» и менхенгладбахская «Боруссия» вышли в Лигу чемпионов
Дортмундская "Боруссия". которая ранее гарантировала себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, в 34-м туре бундеслиги проиграла дома "Хоффенхайму" - 0:4. Покер оформил Андрей Крамарич (8, 30, 48, 50-я).
РИА Новости вчера в 11:47
Общество
При вакцинации от коронавируса обнаружены тревожные симптомы
Эксперимент завершат к концу июля. О тревожных симптомах вакцинации радио Sputnik рассказал доктор медицинских Михаил Костинов.
Соловей.Инфо вчера в 03:35
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК 26 июня в 14:38
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
Футболисты "Сельты" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости вчера в 12:58
Политика
Минск запросил информацию у Швейцарии о «счёте» сына Лукашенко
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что власти официально запросили у Швейцарии информацию о якобы счёте сына Александра Лукашенко на $840 млн.
News.ru 26 июня в 09:10
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета вчера в 02:56
Политика
Facebook изменил написание Киева
В Facebook изменилась транслитерация написания украинской столицы с Kiev на Kyiv.
Известия вчера в 09:42
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
ЖКХ
В июне на Благовещенск обрушились три месячные нормы дождя
Телепорт вчера в 22:55
Политика
Байден призвал отменить приглашение России в G7
Джо Байден, кандидат от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах, призвал не приглашать Россию присоединиться к G7, если информация, опубликованная The New York Times о предположительном взаимодействии Москвы с афганскими боевиками, правдива.
Lenta.ru 00:03
Общество
«Норникель» продолжает сбрасывать производственные отходы в речку Хараелах и в озеро Пясино
«Норникель» продолжает сбрасывать производственные отходы в речку Хараелах и в озеро Пясино.
Эхо Москвы вчера в 23:02
ЖКХ
Эксперт назвал способы экономии на услугах ЖКХ
Генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко перечислил несколько способов оптимизации расходов.
Известия вчера в 20:08
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в регионах РФ с 1 июля
Стоимость жилищно-коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года увеличится.
iReactor 26 июня в 02:33
Общество
Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России
Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности.
Телеканал 360° 26 июня в 16:18
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 12:59
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 75%
Вечером в субботу, 27 июня, явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию достигла отметки 75%.
РБК вчера в 14:30