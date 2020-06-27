Армия и оружие

РБКРБКСША и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142

Границы других государств нарушены не были. На отдельных этапах маршрута над нейтральными водами Норвежского моря российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16, а над Тихим океаном — истребители F-22 ВВС США.
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Появилось видео полета российских Ту-142 над Арктикой

Известиявчера в 15:42

Полет российских Ту-142 над Арктикой сняли на видео

РИА Новостивчера в 14:44

Полёты противолодочных самолётов Ту-142МК над нейтральными водами — видео

RT на русскомвчера в 13:28

Ту-142 совершили полеты при сопровождении F-16 и F-22

Вести.Ruвчера в 13:15

США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142

РБКвчера в 13:04

Российские Ту-142 выполнили полеты над Баренцевым и Норвежским морями

Коммерсантъвчера в 13:22

Три противолодочных Ту-142 выполнили полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей

ТАССвчера в 13:01
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Политика

Украинский журналист признался в ненависти к Украине

Украинский журналист Остап Дроздов признался в ненависти к своей стране.
Lenta.ru вчера в 23:43
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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Происшествия

Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП

Киргизская певица Асель Кадырбекова, которая попала в ДТП в Бишкеке, находится в реанимации Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО).
РБК 00:37
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Культура

Сергей Шнуров высказался об уголовных делах Ефремова и Серебренникова

Деловое.ТВ вчера в 08:32
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Единоборства

Порье победил Хукера в главном поединке турнира UFC

Бывший соперник Хабиба Нурмагомедова американец Дастин Порье одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC в Лас-Вегасе.
Российская газета 00:54
Здоровье

В Алтайском крае за сутки умерли 4 пациента с коронавирусом

Всего с начала пандемии в Алтайском крае умерли 67 взрослых пациентов с коронавирусом: 32 — от COVID-19, 32 – по иным причинам смерти, 3 случая находятся на экспертизе.
Kursk.com вчера в 03:53
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Политика

Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50
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Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
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Общество

Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
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Наука

Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 00:17
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Шоу-бизнес

Жорин резко осудил Костенко за вмешательство в скандал с алиментами

7Дней.ру вчера в 22:54
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Общество

В Кузбассе число пациентов с коронавирусом превысило 1,5 тысячи

Всего в регионе официального зарегистрировано 1532 пациента с коронавирусом, 648 человек вылечились, девять скончались.
REGNUM 26 июня в 00:46
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Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 26 июня в 09:55
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Здоровье

В 13 областях Украины могут усилить карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 03:36
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Футбол

«Лейпциг» и менхенгладбахская «Боруссия» вышли в Лигу чемпионов

Дортмундская "Боруссия". которая ранее гарантировала себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, в 34-м туре бундеслиги проиграла дома "Хоффенхайму" - 0:4. Покер оформил Андрей Крамарич (8, 30, 48, 50-я).
РИА Новости вчера в 11:47
Общество

При вакцинации от коронавируса обнаружены тревожные симптомы

Эксперимент завершат к концу июля. О тревожных симптомах вакцинации радио Sputnik рассказал доктор медицинских Михаил Костинов.
Соловей.Инфо вчера в 03:35
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 26 июня в 14:38
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Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

Футболисты "Сельты" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости вчера в 12:58
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Политика

Минск запросил информацию у Швейцарии о «счёте» сына Лукашенко

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что власти официально запросили у Швейцарии информацию о якобы счёте сына Александра Лукашенко на $840 млн.
News.ru 26 июня в 09:10
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Российская газета вчера в 02:56
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Политика

Facebook изменил написание Киева

В Facebook изменилась транслитерация написания украинской столицы с Kiev на Kyiv.
Известия вчера в 09:42
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Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
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ЖКХ

В июне на Благовещенск обрушились три месячные нормы дождя

Телепорт вчера в 22:55
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Политика

Байден призвал отменить приглашение России в G7

Джо Байден, кандидат от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах, призвал не приглашать Россию присоединиться к G7, если информация, опубликованная The New York Times о предположительном взаимодействии Москвы с афганскими боевиками, правдива.
Lenta.ru 00:03
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Общество

«Норникель» продолжает сбрасывать производственные отходы в речку Хараелах и в озеро Пясино

«Норникель» продолжает сбрасывать производственные отходы в речку Хараелах и в озеро Пясино.
Эхо Москвы вчера в 23:02
ЖКХ

Эксперт назвал способы экономии на услугах ЖКХ

Генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко перечислил несколько способов оптимизации расходов.
Известия вчера в 20:08
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Общество

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в регионах РФ с 1 июля

Стоимость жилищно-коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года увеличится.
iReactor 26 июня в 02:33
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Общество

Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России

Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности.
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Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты

В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 12:59
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Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 75%

Вечером в субботу, 27 июня, явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию достигла отметки 75%.
РБК вчера в 14:30
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