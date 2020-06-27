Армия и оружие

РБКРБКСША и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142

Границы других государств нарушены не были. На отдельных этапах маршрута над нейтральными водами Норвежского моря российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16, а над Тихим океаном — истребители F-22 ВВС США.
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Появилось видео полета российских Ту-142 над Арктикой

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Три противолодочных Ту-142 выполнили полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей

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