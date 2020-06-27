Границы других государств нарушены не были. На отдельных этапах маршрута над нейтральными водами Норвежского моря российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16, а над Тихим океаном — истребители F-22 ВВС США.

США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142

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Происшествия В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка Днем 26 июня 11-летняя девочка с семилетней сестрой вышли гулять во двор и без разрешения мамы в компании друзей ушли на пляж набережной имени Горького. 18