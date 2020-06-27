Армия и оружие
РБКСША и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
Границы других государств нарушены не были. На отдельных этапах маршрута над нейтральными водами Норвежского моря российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16, а над Тихим океаном — истребители F-22 ВВС США.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 17:40, Ашберн
Общество
Дима Билан выступит на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
Дима Билан выступит на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, посвященном выпускным вечерам.
Дни24 10:53
Общество
Китайский блогер назвал русские блюда с «незабываемым вкусом»
Пользователь китайской платформы Sohu поделился мнением о русской кухне и самых популярных блюдах, вкус которых «невозможно забыть».
Известия 14:14
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Норвич»
В рамках четвертьфинала Кубка Англии «Норвич» у себя на поле принимал «Манчестер Юнайтед».
Metaratings 15:13
Политика
ДНР снова закрывает границу с Украиной из-за COVID-19
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) вновь приостанавливает движение через пропускные пункты на границе с Украиной из-за новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован пресс-службой главы ДНР Дениса Пушилина.
Газета.Ru 15:25
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 75%
Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции России достигла 75%.
Газета.Ru 13:21
Политика
Посольство РФ заявило об угрозе дипломатам после статьи NYT о талибах
Недавно New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на некие источники в спецслужбах США утверждается, что сотрудники ГРУ (военной разведки РФ) якобы предлагали деньги афганским боевикам, тесно сотрудничающих с талибами, за вооруженное нападение на американский воинский контингент, дислоцированный в республике.
Южный Федеральный 03:36
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Накануне адвокат Ефремова рассказал, что у актера случился сердечный приступ. Как утверждал Пашаев, артисту стало плохо прошлой ночью.
РБК 16:54
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Политика
В Германии допустили повторное закрытие границ внутри Евросоюза
Глава МИД Германии Хайко Маас допустил повторное закрытие границ внутри Евросоюза из-за второй волны коронавируса.
Lenta.ru 16:42
Экономика
Вкладчики изменили сберегательную тактику
Антон Лопатин уверен, что рост валютных депозитов демонстрирует не потребность банков в валюте, а потребность вкладчиков в этом инструменте.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 12:11
Общество
В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
Политика
Минск запросил у Швейцарии информацию о «счёте» сына Лукашенко
Минск, 27 июня 2020, 16:19 — REGNUM Минск по официальным дипломатическим каналам запросил информацию о якобы имеющемся у Виктора Лукашенко (сын президента Белоруссии Александра Лукашенко) многомиллионном счете в банке Credit Suisse.
REGNUM 09:19
Здоровье
Первая бригада отправленных на Камчатку врачей вернулась в Москву
Вечерняя Москва 13:52
Политика
Коломойский потребовал возбуждения дела против Порошенко
Бизнесмен Игорь Коломойский написал заявление на имя генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в котором требует возбудить уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко по части 1 статьи 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием), — цитирует его РИА Новости.
News.ru 15:55
Футбол
«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в Российской премьер-лиге
Матч 24-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между московскими футбольными клубами "Динамо" завершился со счетом 0:0.
Интерфакс-Спорт 14:01
Политика
Штат Миссисипи может сменить флаг на фоне протестов
Вашингтон, 27 июня 2020, 20:39 — REGNUM Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз заявил, что готов подписать законопроект о новом флаге штата из-за присутствующей на нем символики Конфедерации южных штатов.
REGNUM 13:39
Технологии
Информация об учениках Skyeng выставлена на продажу
Сразу на ум приходит продажа конкурентам.
The GEEK 07:16
Общество
Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей
«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», – зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора.
Говорит Москва вчера в 04:27
Футбол
Карпин: игрокам «Ростова» можно памятник поставить
Газета.Ru 15:31
Технологии
Tesla может создать автомобиль-амфибию на базе пикапа Cybertruck
Дизайнер Слав Поповски (Slav Popovski) создал короткий видеоролик, где пикап Tesla Cybertruck плывёт по воде, причём речь явно не о пересечении брода.
iXBT.com 15:57
Происшествия
У S7 произошел сбой при регистрации пассажиров и багажа в Домодедово
В Домодедово у S7 произошел сбой системы регистрации, передает корреспондент РБК.
РБК 14:22
Шоу-бизнес
Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей
По данным издания "Собеседник", из-за пандемии коронавируса финансовые потери певицы Софии Ротару составили около 42 млн рублей, а сама певица ожидает открытия границ между Украиной и Россией, чтобы получить возможность компенсировать убытки.
Газета.Ru 06:43
Происшествия
В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка
Днем 26 июня 11-летняя девочка с семилетней сестрой вышли гулять во двор и без разрешения мамы в компании друзей ушли на пляж набережной имени Горького.
РИА Новости 05:20
Кино
Наследники писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix в связи нарушением их прав в предстоящем фильме о младшей сестре Шерлока Холмса.
iReactor 02:52
Шоу-бизнес
Королевский биограф: Принц Гарри обречён на несчастливый брак
Королевский биограф считает, что принц Гарри обречён на несчастливый брак.
Актуальные Новости 07:01