Армия и оружие
Lenta.ruСША и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
Истребители США и Норвегии подняли в воздух для сопровождения российских противолодочных самолетов Ту-142, совершавших полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
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с чего всё началось
Над нейтральными водами Норвежского моря на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. "Еще четыре дальних противолодочных самолета Ту-142МК выполнили полет над нейтральными водами Северной части Тихого океана", — говорится в сообщении.РИА Новости13:05
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