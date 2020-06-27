Над нейтральными водами Норвежского моря на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. "Еще четыре дальних противолодочных самолета Ту-142МК выполнили полет над нейтральными водами Северной части Тихого океана", — говорится в сообщении.

с чего всё началось

Истребители США и Норвегии подняли в воздух для сопровождения российских противолодочных самолетов Ту-142, совершавших полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142

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