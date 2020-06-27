Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСША и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142

Истребители США и Норвегии подняли в воздух для сопровождения российских противолодочных самолетов Ту-142, совершавших полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Читать в источнике
Комментировать44
с чего всё началось

Американские и норвежские истребители сопроводили Ту-142МК

Над нейтральными водами Норвежского моря на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. "Еще четыре дальних противолодочных самолета Ту-142МК выполнили полет над нейтральными водами Северной части Тихого океана", — говорится в сообщении.
РИА Новости13:05

Подробнее о событии

Появилось видео полета российских Ту-142 над Арктикой

Известия15:42

Полет российских Ту-142 над Арктикой попал на видео

РИА Новости14:44

Три противолодочных Ту-142 выполнили полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей

ТАСС13:01

Ту-142 совершили полеты при сопровождении F-16 и F-22

Вести.Ru13:15

США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142

РБК13:04

Полёты противолодочных самолётов Ту-142МК над нейтральными водами — видео

RT на русском13:28

Российские Ту-142 выполнили полеты над Баренцевым и Норвежским морями

Коммерсантъ13:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 16:02, Ашберн
Происшествия

Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре

РБК 15:29
5K
Футбол

«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в Российской премьер-лиге

Матч 24-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между московскими футбольными клубами "Динамо" завершился со счетом 0:0.
Интерфакс-Спорт 14:01
Авто

Компания УАЗ отказалась от проекта «Русский Прадо»

Проект обновленного УАЗ "Патриот", который известен под прозвищем "Русский Прадо", реализован не будет.
Новые автомобили вчера в 10:24
88
Общество

Киатйский блогер назвал русские блюда с незабываемым вкусом

Пользователь китайской платформы Sohu рассказал об особенностях русской кухни и самых популярных блюдах и деликатесах, вкус которых невозможно забыть.
РИА Новости 10:12
29
Происшествия

Пожар в ангаре в Подольске локализовали

Пожар в подмосковном Подольске, где горит ангар на площади 3 тыс. кв. м, удалось локализовать.
ТАСС 15:54
1
Футбол

Влашич пообещал, что ЦСКА обыграет «Спартак»

ProstoProSport 15:42
Кино

Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме

Фильм начнут снимать в Европе в следующем году.
Evo-rus.com вчера в 07:15
34
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
373
Кино

Марго Робби сыграет в новой части «Пиратов Карибского моря»

Evo-rus.com 08:42
33
Здоровье

Воронежский губернатор заявил о стабилизации эпидобстановки в регионе

Глава Воронежской области Александр Гусев заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией.
Обозреватель Врн вчера в 02:03
76
Футбол

Игорь Черевченко: «Ростов» одержал заслуженную победу

"Арсенал" проигрывает в РПЛ уже 4 встречи подряд.
Тульские новости 15:55
Политика

Мэр украинского города сжег флаг России перед посольством в Киеве

Известия 15:16
11
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Российская газета 02:56
273
Происшествия

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:56
502
Гаджеты

Intel планирует сменить разъём для следующего поколения процессоров

Настольный процессор Intel Alder Lake-S, который должен выйти после Rocket Lake, получит новый сокет LGA 1700.
Народные новости 13:53
47
Общество

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
1,1K
Технологии

Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет

Разработчик заявил о готовности бета-версии патча pre 1.0007. Это значит, что игра 2007 года впервые получила официальное обновление.
RuNews24.ru 06:01
19
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
105
Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

Футболисты "Сельты" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 12:58
Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
792
Здоровье

Врач рассказал о том, какие продукты предназначены для очищения легких

Медики назвали топ-10 продуктов, которые активно способствуют очищению лёгких, пишет «Царьград».
Парламентская газета вчера в 09:43
7
Общество

В Индии местная жительница не могла забеременеть и оказалась мужчиной

Местная жительница долго не могла забеременеть, а позже оказалась мужчиной.
Актуальные Новости 00:57
5
Общество

Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

В результате, прибавку к пенсии могут получить более 40 тысяч российских граждан. Сумма прибавки составит 3-3,5 тысячи рублей.
Общественная служба новостей 14:16
106
Авто

Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин

На втором месте оказались Chevrolet и Ram, у которых выявили по 141 проблеме на 100 автомашин.
RuNews24.ru 06:13
51
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости вчера в 09:49
2,5K
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $41

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE упала более чем на 5%, до $40,48 за баррель, что на 5,04% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС 24 июня в 11:32
25
Шоу-бизнес

Пластический хирург прокомментировал травму носа Ксении Собчак

Пластический хирург Тимур Нугаев, работающий со многими российскими знаменитостями, в интервью изданию «ПолитЭксперт» прокомментировал травму носа, которую недавно получила телеведущая Ксения Собчак.
Bimru.ru 08:07
71
Здоровье

Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление

Evo-rus.com 24 июня в 11:54
20
Общество

На Аляске хотят снести памятник главе русских поселений Баранову

Neva.Today вчера в 14:10
354
Музыка

Группа «ДДТ» выпустила клип на песню «Мертвый человек»

Собака.ru 05:11
31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное