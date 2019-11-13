США обсуждают с Россией репатриацию россиян, которые стали членами террористической организации "Исламское Государство" (ИГ - запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента США высокого ранга.

США и РФ обсуждают репатриацию россиян, примкнувших к боевикам

Энергетика «Нафтогаз» вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров.

Здоровье Роспотребнадзор назвал сроки вакцинации от гриппа В Роспотребнадзоре заявили, что прививка от гриппа должна быть поставлена не позднее чем за две-три недели до начала эпидемиологического сезона.

Политика Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.

Экономика РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.

Автоспорт Бывший менеджер Шумахера: «Уверен, что мы ещё увидим Михаэля» Вилли Вебер, являющийся экс-менеджером легендарного гонщика Михаэля Шумахера, сообщил, что у него нет никакой информации о состоянии культового пилота "Формулы-1".

Политика Названы три нарушенных обещания Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.

Футбол Сборная России по футболу отказалась от новой формы Сборная России по футболу сыграет в старой форме в оставшихся матчах отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.

Общество «Ведомости»: штрафы за хулиганство предлагают увеличить в пять раз Штрафы за хулиганство предлагается поднять в пять раз, некоторые положения вынести в отдельные главы, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на участников заседания в Аналитическом центре правительства.

Общество Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы Власти США обвиняют экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Общество КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.

Транспорт На дорогах России появится новый дорожный знак В новой редакции оговаривается применение знаков «Главная дорога», «Конец главной дороги», «Уступите дорогу» и «Движение без остановки запрещено» — будет введен запрет применять их на прямоугольных щитах желто-зеленого цвета.

Театры В Волгограде назначили нового директора и главного режиссера НЭТа Должность главного режиссера займет заслуженный артист России Владимир Бондаренко, который ранее работал в молодежном театре.

Политика Вятрович займет место Бойко в Верховной Раде — Мосийчук Мосийчук заявил, что после сложения полномочий Ириной Луценко следующей в парламент по спискам «Европейской солидарности» должна была зайти бывшая замминистра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко, но она отказывается от депутатского мандата и идет работать советником премьер-министра Алексея Гончарука.

Общество В Госдуме предложили наказывать банки за жесткое взыскание долгов Депутаты обсудят новый законопроект, который может ввести ответственность банков и микрофинансовых организаций за жесткое взыскание долгов с должников, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на авторов законопроекта.

Здоровье Названы плохие привычки в еде, из-за которых толстеют Эксперты назвали плохие привычки в еде, которые мешают поддерживать здоровый вес или похудеть.

Происшествия Курсант военного училища Тюмени умер от менингита Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.

Политика Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.

Шоу-бизнес Шепелев сделал предложение возлюбленной Шоумен уже сделал предложение своей возлюбленной, в ближайшее время они намерены оформить отношения в ЗАГС.

Происшествия Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.