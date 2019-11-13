Политика

RT на русскомRT на русскомСША и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян

Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.
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США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к ИГ* россиян

РИА Новости14:24

Госдеп: США обсуждают с РФ возможную репатриацию из Сирии примкнувших к боевикам россиян

ТАСС14:17

США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян

RT на русском14:30

США задумали передать Москве примкнувших к сирийским боевикам россиян

Lenta.ru14:28

Вашингтон и Москва ведут консультации о возможной передаче захваченных в Сирии россиян, присоединившихся к террористам

Эхо Москвы14:37

Госдеп объявил о переговорах с Москвой по захваченным в Сирии россиянам

Взгляд.ру14:27

В Госдепе США заявили о переговорах с Москвой о репатриации боевиков ИГ

РБК17:16
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Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»

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В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12:43
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Особое мнение: Елена Лукьянова

М. Курников ― Доктор юридических наук Елена Лукьянова была гостем студии.
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Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире

В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45
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Людей превратят в марсиан уже через 20 лет

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Политика

Депутат оценил слова Порошенко о возвращении Крыма в состав Украины

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил высказывание экс-президента Украины Петра Порошенко о возвращении полуострова Крым в состав Украины.
Газета.Ru 17:14
Политика

Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
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Кино

Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа

Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
CyberSport.ru 06:35
Гаджеты

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Игровые же якобы выйдут спустя пару месяцев, то есть летом. В частности, топовые модели ожидаются в июне.
iXBT.com 03:49
Космос

Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце

Интерфакс - Россия вчера в 04:49
Происшествия

СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Gazeta.SPb 03:39
Происшествия

Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки

В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
РИА Новости вчера в 18:57
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе школьница найдена живой

В Ставрополе нашли живой пропавшую 16-летнюю школьницу.
Вести.Ru 16:21
Армия и оружие

В результате ударов ВВС Израиля по сектору Газа погибли 10 человек

Российская газета 16:59
Армия и оружие

Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2

РИА Новости 16:11
Политика

Украина потребовала от России оправданий по делу в суде ООН

Само решение суда ООН Зеркаль назвала победой украинской дипломатии. Отметим, что представители Украины обратились в суд в 2017 году.
Piter.tv 14:06
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Российские изобретатели нашли способ сжигать космический мусор

Компания Easar из России разработала аппарат для сжигания мусора на орбите с использованием солнечных лучей.
News.ru 17:41
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Технологии

Выходит новая версия Windows 10. Что изменится на компьютерах

12 ноября ожидается выход крупного ноябрьского обновления Windows 10, которое носит название 2019 November Update.
Российская газета 10:42
Общество

Знаки зодиака, которые выйдут замуж в декабре

Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.
Lisa.ru 10 ноября в 22:45
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Компания АвтоВАЗ до конца ноября 2019 г. начнет продажи Lada Vesta с вариатором.
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Стало известно, когда Приморье примет основной удар стихии

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В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

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Старт продаж бюджетной модели намечен на начало декабря текущего года, но уже сейчас первые тестовые автомобили начали поступать к официальным дилерам бренда.
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Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.
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Полностью принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG (оператор проекта «Северный поток-2») обратилась в арбитраж с жалобой на нарушение Евросоюзом, принявшим дискриминационные поправки к Газовой директиве, своих обязательств, предусмотренных Договором к Энергетической хартии.
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Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

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Официально представили новую Skoda Octavia

В Праге состоялась презентация четвертого поколения Skoda Octavia.
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