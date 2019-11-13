Политика
RT на русскомСША и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян
Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.
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Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
Общество
Особое мнение: Елена Лукьянова
М. Курников ― Доктор юридических наук Елена Лукьянова была гостем студии.
Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Космос
Людей превратят в марсиан уже через 20 лет
Политика
Депутат оценил слова Порошенко о возвращении Крыма в состав Украины
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил высказывание экс-президента Украины Петра Порошенко о возвращении полуострова Крым в состав Украины.
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Кино
Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа
Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
Гаджеты
GeForce RTX 3080 могут представить уже в июне
Игровые же якобы выйдут спустя пару месяцев, то есть летом. В частности, топовые модели ожидаются в июне.
Космос
Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце
Происшествия
СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница найдена живой
В Ставрополе нашли живой пропавшую 16-летнюю школьницу.
Армия и оружие
В результате ударов ВВС Израиля по сектору Газа погибли 10 человек
Политика
Украина потребовала от России оправданий по делу в суде ООН
Само решение суда ООН Зеркаль назвала победой украинской дипломатии. Отметим, что представители Украины обратились в суд в 2017 году.
Космос
Российские изобретатели нашли способ сжигать космический мусор
Компания Easar из России разработала аппарат для сжигания мусора на орбите с использованием солнечных лучей.
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
Технологии
Выходит новая версия Windows 10. Что изменится на компьютерах
12 ноября ожидается выход крупного ноябрьского обновления Windows 10, которое носит название 2019 November Update.
Общество
Знаки зодиака, которые выйдут замуж в декабре
Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.
Авто
Названы цены на Lada Vesta с вариатором
Компания АвтоВАЗ до конца ноября 2019 г. начнет продажи Lada Vesta с вариатором.
Общество
Стало известно, когда Приморье примет основной удар стихии
Осадки (преимущественно в виде дождя, местами на севере со снегом) распространятся на остальную территорию, в отдельных районах пройдут сильные.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Авто
Бюджетный кроссовер Volkswagen Tacqua добрался до дилеров
Старт продаж бюджетной модели намечен на начало декабря текущего года, но уже сейчас первые тестовые автомобили начали поступать к официальным дилерам бренда.
Политика
Турция экстрадировала первого террориста ИГИЛ на родину
Турция сегодня экстрадировала первого иностранного игиловца (ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в РФ) из страны.
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Политика
Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы
Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.
Общество
Строящая «Северный поток-2» компания подала иск против Евросоюза
Полностью принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG (оператор проекта «Северный поток-2») обратилась в арбитраж с жалобой на нарушение Евросоюзом, принявшим дискриминационные поправки к Газовой директиве, своих обязательств, предусмотренных Договором к Энергетической хартии.
Авто
Официально представили новую Skoda Octavia
В Праге состоялась презентация четвертого поколения Skoda Octavia.