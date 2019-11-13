Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.

США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян

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Происшествия СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.

Происшествия Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.

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