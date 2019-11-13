Политика
RT на русскомСША и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян
Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:44, Ашберн
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия
Семья доцента СПбГУ Соколова отреагировала на его арест
Известия вчера в 14:37
Космос
Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы
Ученые из Самары разрабатывают космический солнечный парусник, который обгонит скоростные зонды и сможет добраться до самых удаленных уголков космоса.
Рамблер 07 ноября в 19:01
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Политика
Депутат оценил слова Порошенко о возвращении Крыма в состав Украины
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил высказывание экс-президента Украины Петра Порошенко о возвращении полуострова Крым в состав Украины.
Газета.Ru 17:14
Политика
Лукашенко рассказал о возможности отмены смертной казни
Возможность отмены смертной казни в Белоруссии может обсуждаться лишь на референдуме.
REGNUM 10:36
Гаджеты
Huawei P30 и P30 Pro получили новую глобальную версию EMUI 10
Пару дней назад компания Huawei начала распространять стабильную версию своей фирменной оболочки EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 для флагманских камерофонов Huawei P30 и Huawei P30 Pro, однако речь пока что идет о китайских смартфонах.
iXBT.com 02:06
Здоровье
Терапевт из США назвал лекарства, которые опасны для пожилых людей
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из США предупреждают, что многим пожилым людям категорически противопоказано применение ряд лекарств, а точнее шести.
ToDay News Ufa 10 ноября в 21:54
Энергетика
МЭА назвало количество людей в мире без доступа к электричеству
Эксперты агентства уточняют, что на данный момент 600 миллионов человек в странах Африки к югу от Сахары не имеют доступа к электричеству.
ПРАЙМ 19:16
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru 16:38
Кино
Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel
Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° вчера в 21:17
Кино
Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа
Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
CyberSport.ru 06:35
Здоровье
Диетолог рассказала, кому не стоит есть картофель и морковь
Диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве" об особенностях употребления в пищу картофеля, моркови и редьки.
Life.ru 02:54
Космос
Многоразовая ракета Falcon 9 стартовала с 60 спутниками во Флориде
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала с космодрома во Флориде с 60 спутниками Starlink.
Газета.Ru вчера в 12:43
Политика
Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:05
Шоу-бизнес
Светлана Лобода опубликовала постельное фото
Актуальные Новости 13:28
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru 12:09
Общество
Минюст США заявил, что Буркову грозит до 80 лет заключения
РИА Новости 16:49
Политика
Трамп продлил санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил действие указа о санкциях против Ирана 40-летней давности, говорится в письме американского лидера конгрессу, обнародованном в базе данных правительственных документов.
РИА Новости 14:32
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Происшествия
СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Gazeta.SPb 03:39
Общество
Названы худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Лала Кент появилась на премии в атласном платье-корсете. Наряд девушки выглядит незавершенным и непродуманным.
Piter.tv 09:30
Авто
Toyota, подвинься. Great Wall представила двигатель на топливных элементах третьего поколения
В Китае ведется активная работа над двигателями на топливных элементах, и сейчас свои плоды представила Great Wall.
iXBT.com 14:34
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47