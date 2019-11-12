Политика

RT на русскомRT на русскомСША и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян

Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

Госдеп: США обсуждают с РФ возможную репатриацию из Сирии примкнувших к боевикам россиян

ТАСС14:17

США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к ИГ* россиян

РИА Новости14:24

США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян

RT на русском14:30

США задумали передать Москве примкнувших к сирийским боевикам россиян

Lenta.ru14:28

Вашингтон и Москва ведут консультации о возможной передаче захваченных в Сирии россиян, присоединившихся к террористам

Эхо Москвы14:37

Госдеп объявил о переговорах с Москвой по захваченным в Сирии россиянам

Взгляд.ру14:27

Москва и Вашингтон обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян

Московский Комсомолец15:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:37, Вашингтон
Общество

«Гринпис России» попросил Минприроды запретить одноразовый пластик

«Гринпис России» обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с просьбой запретить использовать на территории страны несколько видов пластиковых загрязнителей окружающей среды, включая влажные салфетки.
РБК 07:39
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой

Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru 15:34
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Армия и оружие

НАТО грозит конфликт с Россией в Арктике

По словам автора статьи доцента кафедры стратегических и оперативных исследований Военно-морского колледжа США Ребекки Пинкус, в настоящее время Арктика переживает «резкие изменения в экологической, политической, военной и экономической областях», которые грозят разрушить стабильность в регионе.
Рамблер 07:01
Происшествия

Следствие полностью засекретило материалы по делу Голунова

Материалы уголовного дела о хранении и сбыте наркотических средств, изначально возбужденного в июне в отношении журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно» из-за наличия в них информации, представляющей государственную тайну.
РБК вчера в 06:56
Шоу-бизнес

Алексей Панин привязал дочь к батарее за бардак

Актер снова эпатирует публику По соцсетям стало распространяться очередное скандальное видео с участием звезды "Жмурок" Алексея Панина.
WomanHit.ru 07:44
Здоровье

В Сызрани врач рассказал, почему люди умирают от пневмонии

Месяц назад в Сызрани от воспаления легких скончался мужчина. Больной попал в лечебное учреждение в тяжелом состоянии.
КТВ-Луч 11:49
Политика

Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорейшего заключения торговой сделки с Китаем, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:59
Политика

Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

ТАСС 16:23
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:48
Общество

КС разрешил изъятие имущества у родственников и друзей коррупционеров

Конституционный суд РФ разрешил изымать в пользу государства не только то имущество, которое было приобретено чиновниками и их родственниками на неправомерные доходы, но и имущество, принадлежащее их знакомым, сообщает газета «Ведомости» во вторник, 12 ноября.
Известия 09:54
Политика

Вятрович займет место Бойко в Верховной Раде — Мосийчук

Мосийчук заявил, что после сложения полномочий Ириной Луценко следующей в парламент по спискам «Европейской солидарности» должна была зайти бывшая замминистра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко, но она отказывается от депутатского мандата и идет работать советником премьер-министра Алексея Гончарука.
Украина.ру 08:29
Политика

Эрдоган заявил о плане обсудить с Путиным Сирию после визита в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он намерен провести телефонные переговоры с российским лидером после возвращения из США, пишет агентство Anadolu.
РБК 04:44
Авто

Honda анонсировала дату начала продаж кроссовера Breeze

Компания Honda официально объявила дату старта продаж своего среднеразмерного кроссовера Breeze.
Letnews.ru 04:34
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31
Политика

Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике

Власти Мексики приняли решение предоставить политическое убежище объявившему об уходе в отставку с поста президента Боливии Эво Моралесу.
РБК вчера в 16:16
Хоккей

«Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА в КХЛ

Хоккейный клуб «Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Известия 14:32
Кино

«Доктор Сон» провалился в первый день проката

Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.
Культуромания 10 ноября в 03:32
Происшествия

Освобождена женщина, сбившая «пьяного» ребенка в Подмосковье

Ольга Алисова, насмерть сбившая на своей легковушке шестилетнего Алешу Шимко в Балашихе, освободилась 11 ноября.
Вести.Ru 08:54
Политика

Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия 14:09
Гаджеты

Huawei объявила о начале продаж в России смартфона Huawei Nova 5T

ITZine.ru вчера в 06:28
Происшествия

Участник КВН Ильяс Хасанов умер в больнице после аварии

Вести.Ru 14:54
Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

Известия 09:27
Политика

Путин наградил Бориса Ротенберга Орденом Александра Невского

ТАСС 14:35
Армия и оружие

Системой ТОС-2 вооружат армию России к 2020 году

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов рассказал о том, что завершение разработки ТОС-2 планируется к празднованию 75-летия Подебы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 16:25
Спорт

Ласицкене не вошла в число претенденток на звание легкоатлетки года

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не вошла в число пяти претенденток на звание лучшей легкоатлетки года.
News.ru 09:18
Технологии

СМИ: мобильное приложение не станет заменой паспорту в виде карты

Электронные паспорта в виде мобильного приложения не смогут полностью заменить физический документ, сообщает The Bell со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 16:03
Кино

Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре

Игромания.ру 02:29
Игры

Sony запатентовала картридж для новой приставки PlayStation

Дни24 вчера в 10:21
Интернет

Facebook запускает сервис онлайн-платежей

Facebook Pay будет запущен на текущей неделе в соцсетях Facebook и Instagram. Воспользоваться им смогут пока только пользователи в США.
Rambler News Service 14:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное