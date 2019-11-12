Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.

США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян

Общество «Гринпис России» попросил Минприроды запретить одноразовый пластик «Гринпис России» обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с просьбой запретить использовать на территории страны несколько видов пластиковых загрязнителей окружающей среды, включая влажные салфетки.

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