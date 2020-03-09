Общество

Газета.RuГазета.RuСША и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на отчет Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).
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Названы лидеры экспорта оружия в мире

Life.ruвчера в 21:29

Эксперты: США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире

ТАССвчера в 19:14

Оценен военный экспорт России и США

Lenta.ruвчера в 20:57

Названы главные экспортеры оружия в мире

Известиявчера в 19:30

Эксперты сообщили о росте объема продаж оружия в мире

Московский Комсомолецвчера в 19:23

Кризисы стимулируют торговлю оружием в мире

Эхо Москвывчера в 21:04

Названы крупнейшие в мире экспортеры оружия

РИА Новостивчера в 19:08
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Политика

Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ

Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
РЕН ТВ вчера в 03:41
Энергетика

Мировые цены на нефть упали почти на треть

Напомним, 4 декабря 2018 года сообщалось что цены на нефть за день упали более чем на 5%. 18 декабря цена на нефть марки Brent опустилась до минимума с октября 2017 года.
ИА Новороссия 04:18
Финансы

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Интерфакс 02:43
Происшествия

Покушение совершено на премьер-министра Судана

Газета.Ru 04:51
Энергетика

Совладелец «Лукойла» оценил потери России от развала сделки с ОПЕК

По мнению совладельца «Лукойла» Леонида Федуна, решение Москвы может стоить ей 100-150 миллионов долларов в день.
Infox.ru 06 марта в 16:33
Культура

Лариса Голубкина отмечает юбилей

Шутит, что «юбилей будет, когда исполнится 100 лет», но с удовольствием отмечает 106-й выход на сцену в образе Ма-Муре в одноименном спектакле на сцене Театра Российской Армии.
Театрал 05:00
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Salt Mag вчера в 04:51
Футбол

В Сети появилось фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо не теряет расположения духа, находясь в тюрьме в Парагвае.
RT на русском 05:40
Общество

В России зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Salt Mag 07 марта в 11:28
Политика

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
РИА Новости 02:57
Политика

В Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми по делу MH17

Судебный процесс над лицами, подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года, начался в понедельник в Нидерландах.
ТАСС 05:01
Энергетика

Россия «выбила ножку стула» сланцевой нефти США

Американское издание Forbes расценило выход России из сделки по ОПЕК как попытку дестабилизировать сланцевую индустрию США.
Политическая Экспертиза 03:19
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II пригласила Меган Маркл и принца Гарри посетить вместе с ней церковную службу

Меган Маркл впервые после объявления о «Мегзите» встретилась на публике с Елизаветой II — королева Великобритании лично пригласила ее и принца Гарри посетить вместе с ней воскресную службу.
Salt Mag 04:08
Политика

Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
РИА Новости вчера в 16:42
Биатлон

Биатлонист Логинов пропустит этап Кубка мира в Холменколене

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов, скорее всего, пропустит этап Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Вести.Ru 05:10
Шоу-бизнес

Влад Кадони планирует свадьбу с участницей «Дома-2» Ксенией Шаповал

Bimru.ru вчера в 05:16
Общество

Эксперт назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса

Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.
ТАСС 03:46
Экономика

Курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 73 рублей

Курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 73 рублей, передает агентство РИА Новости. Евро торгуется в районе 84 рублей.
Эхо Москвы вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings 07 марта в 13:25
Культура

Гастроли Большого театра во Франции отменили из-за коронавируса

Гастроли Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), которые должны были пройти во Франции с 10 по 15 марта, не состоятся в связи с распоряжением французских властей отменить массовые мероприятия, рассчитанные на более чем 1 тыс. участников.
ТАСС 04:53
Культура

На Сахалине открылся очередной фестиваль «Утро Родины»

Фестиваль "Утро Родины" проводится в третий раз.
Kinonews.ru вчера в 16:02
Происшествия

Дочь Малафеева подозревают в наркоторговле

Появилась информация о подозрении в наркоторговле дочери бывшего футболиста "Зенита" Вячеслава Малофеева Ксении.
Piter.tv вчера в 07:10
Политика

Минфин Франции считает, что ЕС нужен план перезагрузки экономики в связи с коронавирусом

Европейские страны нуждаются в плане экономического стимулирования, который поможет преодолеть последствия распространения коронавируса.
ТАСС 04:48
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
Экономика

Индексы мировых торговых площадок обвалились после падения цен на нефть

Индексы мировых торговых площадок сегодня, 9 марта, стремительно падают. Экономисты уже называют сегодняшний день — черным понедельником.
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Футбол

Гвардиола установил личный антирекорд по поражениям в чемпионате

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Хоккей

ЦСКА выиграл серию у «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском вчера в 13:05
Кино

Создатели «Игры престолов» получили небольшие роли в сериале HBO

Создатели легендарного сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс решили попробовать себя в роли актеров, в не менее популярном проекте «Мир Дикого Запада» от HBO.
Телепрограмма 07 марта в 12:47
Футбол

Эмре Джан: Зимой я мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

Напомним, Джан перешел в Ювентус из Ливерпуля в июле 2018 года в качестве свободного агента.
Советский спорт 05:12
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