Общество
Газета.RuСША и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на отчет Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).
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Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Энергетика
Мировые цены на нефть упали почти на треть
Напомним, 4 декабря 2018 года сообщалось что цены на нефть за день упали более чем на 5%. 18 декабря цена на нефть марки Brent опустилась до минимума с октября 2017 года.
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Происшествия
Покушение совершено на премьер-министра Судана
Энергетика
Совладелец «Лукойла» оценил потери России от развала сделки с ОПЕК
По мнению совладельца «Лукойла» Леонида Федуна, решение Москвы может стоить ей 100-150 миллионов долларов в день.
Культура
Лариса Голубкина отмечает юбилей
Шутит, что «юбилей будет, когда исполнится 100 лет», но с удовольствием отмечает 106-й выход на сцену в образе Ма-Муре в одноименном спектакле на сцене Театра Российской Армии.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Футбол
В Сети появилось фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо не теряет расположения духа, находясь в тюрьме в Парагвае.
Общество
В России зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Политика
В Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми по делу MH17
Судебный процесс над лицами, подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года, начался в понедельник в Нидерландах.
Энергетика
Россия «выбила ножку стула» сланцевой нефти США
Американское издание Forbes расценило выход России из сделки по ОПЕК как попытку дестабилизировать сланцевую индустрию США.
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II пригласила Меган Маркл и принца Гарри посетить вместе с ней церковную службу
Меган Маркл впервые после объявления о «Мегзите» встретилась на публике с Елизаветой II — королева Великобритании лично пригласила ее и принца Гарри посетить вместе с ней воскресную службу.
Политика
Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
Биатлон
Биатлонист Логинов пропустит этап Кубка мира в Холменколене
Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов, скорее всего, пропустит этап Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Шоу-бизнес
Влад Кадони планирует свадьбу с участницей «Дома-2» Ксенией Шаповал
Общество
Эксперт назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса
Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.
Экономика
Курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 73 рублей
Курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 73 рублей, передает агентство РИА Новости. Евро торгуется в районе 84 рублей.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Культура
Гастроли Большого театра во Франции отменили из-за коронавируса
Гастроли Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), которые должны были пройти во Франции с 10 по 15 марта, не состоятся в связи с распоряжением французских властей отменить массовые мероприятия, рассчитанные на более чем 1 тыс. участников.
Культура
На Сахалине открылся очередной фестиваль «Утро Родины»
Фестиваль "Утро Родины" проводится в третий раз.
Происшествия
Дочь Малафеева подозревают в наркоторговле
Появилась информация о подозрении в наркоторговле дочери бывшего футболиста "Зенита" Вячеслава Малофеева Ксении.
Политика
Минфин Франции считает, что ЕС нужен план перезагрузки экономики в связи с коронавирусом
Европейские страны нуждаются в плане экономического стимулирования, который поможет преодолеть последствия распространения коронавируса.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Экономика
Индексы мировых торговых площадок обвалились после падения цен на нефть
Индексы мировых торговых площадок сегодня, 9 марта, стремительно падают. Экономисты уже называют сегодняшний день — черным понедельником.
Хоккей
ЦСКА выиграл серию у «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Кино
Создатели «Игры престолов» получили небольшие роли в сериале HBO
Создатели легендарного сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс решили попробовать себя в роли актеров, в не менее популярном проекте «Мир Дикого Запада» от HBO.
Футбол
Эмре Джан: Зимой я мог перейти в «Манчестер Юнайтед»
Напомним, Джан перешел в Ювентус из Ливерпуля в июле 2018 года в качестве свободного агента.