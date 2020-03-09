Общество

Газета.RuГазета.RuСША и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на отчет Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).
Читать в источнике
Комментировать156

Подробнее о событии

Эксперты сообщили о росте объема продаж оружия в мире

Московский Комсомолецвчера в 19:23

Названы лидеры экспорта оружия в мире

Life.ruвчера в 21:29

Оценен военный экспорт России и США

Lenta.ruвчера в 20:57

Названы главные экспортеры оружия в мире

Известиявчера в 19:30

За последние 5 лет Россия сохранила второе место в мире среди крупнейших продавцов оружия

Эхо Москвы07:32

Эксперты: США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире

ТАССвчера в 19:14

Названы крупнейшие в мире экспортеры оружия

РИА Новостивчера в 19:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Экономика

Падение курса рубля замедлило темпы

Курс рубля продолжает падать по отношению в доллару и евро на фоне обвала цен на нефть.
Газета.Ru 10:42
Энергетика

Новак оценил ситуацию на рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
RT на русском 11:55
Здоровье

Единая система менеджмента качества появится во всех медучреждениях РФ

На встрече с медперсоналом, министр обсудил единую систему менеджмента качества, которая систематически будет внедряться во все больницы России, данные процессы в медучреждениях помогут обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.
SNG.Today 03:51
Энергетика

В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Компания вчера в 10:59
Культура

На Сахалине открылся очередной фестиваль «Утро Родины»

Фестиваль "Утро Родины" проводится в третий раз.
Kinonews.ru вчера в 16:02
Общество

В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
РИА Новости 07:58
Общество

Эксперт назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса

Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.
ТАСС 03:46
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости 04:26
Экономика

В России подорожают автомобили

Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в России из-за падения рынка нефти.
Lenta.ru 10:22
Футбол

Джикия: в играх «Спартака» система VAR будто не подключена к розетке

Футболист московского "Спартака" Георгий Джикия сказал, что в матчах с участием его команды судьи вообще не используют систему видеопомощи арбитрам (VAR), как будто система не подключена к розетке.
РИА Новости 13:09
Политика

Эрдоган пригрозил России односторонними действиями в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если Россия не выполнит достигнутых договоренностей по Идлибу, то Анкара готова перейти к односторонним действиям.
Профиль вчера в 11:03
Гаджеты

AMD выпустила новую видеокарту Radeon RX 590 GME

NewInform 11:42
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости 11:30
Шоу-бизнес

Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью»

Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.
StarHit.ru вчера в 00:30
Происшествия

В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры

Девочка скончалась, после того как на нее упала деревянная скульптура в парке "Дубовая роща" в украинском Запорожье, полиция проводит расследование, сообщила пресс-служба мэрии города.
РИА Новости 12:29
Происшествия

Власти Якутии объяснили убийство 200 собак и кошек

Lenta.ru 10:44
Политика

Путин определил полномочия Медведева в Совбезе

Владимир Путин заявлял тогда, что специально для Медведева учредит новую должность заместителя председателя Совбеза, где он будет заниматься вопросами безопасности и обороноспособности страны.
РБК вчера в 11:22
Шоу-бизнес

Актриса Галина Киндинова попала в реанимацию

Как передает Telegram-канал "112", она попала в реанимацию с сердечным приступом. В клинику ее сопровождал супруг актер Евгений Киндинов.
Московский Комсомолец 11:05
Политика

Украинцев призвали подготовиться к коллапсу из-за политики Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, поэтому гражданам страны следует оставить надежды и приготовиться к коллапсу.
Life.ru вчера в 04:15
Хоккей

«Салават Юлаев» взял верх над «Авангардом» в пятом матче серии плей-офф КХЛ

RT на русском 12:57
Наука

Пятое поколение беспилотных автомобилей Waymo разглядит знак STOP за полкилометра

Waymo представила пятое поколение своей системы управления беспилотным автомобилем Waymo Driver.
N+1 07 марта в 11:51
Происшествия

В Китае около 70 человек оказались под завалами обрушившегося отеля

По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек. Более 40 из них уже извлекли из-под обломков.
RT на русском 07 марта в 15:35
Биатлон

Логинов объяснил возможный пропуск этапа Кубка мира в Осло

Скандалы вокруг российского биатлониста Александра Логинова не являются причиной, по которой он может отказаться от участия в заключительном этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене, о чем ранее говорил главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев.
Газета.Ru 06:28
Футбол

ЦСКА уступил «Ростову» в матче РПЛ

Столичный ЦСКА уступил "Ростову" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 3:2.
Газета.Ru 09:25
Общество

В Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми по делу MH17

Судебный процесс над лицами, подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года, начался в понедельник в Нидерландах.
ТАСС 05:01
Энергетика

МЭА: При $25 за баррель разработка сланцевой нефти в США остановится

Директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что в случае падения мировых цен на нефть на уровень $25 за баррель, в США остановятся разработки новых месторождений сланцевой нефти.
REGNUM 06:23
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган попросил прощения у супруги публично

Джиган разочаровывает своих фанатов, ведя прямые эфиры в своем аккаунте Instagram в пьяном виде.
RuNews24.ru 02:53
Экономика

Степан Демура: «Через полгода рубль уйдет в небеса»

Полагаю, что нынешнее падение курса рубля и цены на нефть продолжится в течение одной-двух недель, затем произойдёт коррекция на полгода.
Новые Известия 08:18
Финансы

На международных торгах курс рубля к доллару поднялся выше 72 рублей

Резкое падение курса российской валюты к доллару до уровня выше 72 рублей произошло на международных валютных торгах 9 марта.
Красная весна 01:41
Общество

Все страны Евросоюза заражены коронавирусом

Первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-2019 зафиксированы на Кипре. Об этом сообщает агентство новостей CNA.
Газета.Ru 12:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное