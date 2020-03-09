Общество

Газета.RuГазета.RuСША и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на отчет Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).
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Названы лидеры экспорта оружия в мире

Life.ruвчера в 21:29

Кризисы стимулируют торговлю оружием в мире

Эхо Москвывчера в 21:04

Оценен военный экспорт России и США

Lenta.ruвчера в 20:57

Названы главные экспортеры оружия в мире

Известиявчера в 19:30

Эксперты сообщили о росте объема продаж оружия в мире

Московский Комсомолецвчера в 19:23

Эксперты: США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире

ТАССвчера в 19:14

Названы крупнейшие в мире экспортеры оружия

РИА Новостивчера в 19:08
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Энергетика

Цена нефти Brent упала до $31,74

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.
ТАСС 00:53
Происшествия

В Париже произошла стрельба в мечети

По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
ТАСС вчера в 17:27
Политика

Чиновникам не запретят иметь недвижимость за рубежом

Рабочая группа по поправкам в Конституцию не стала включать в повестку пункт о запрете иметь недвижимость за рубежом для российских чиновников.
Волга-Каспий 06 марта в 08:23
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина в Кремле

Алла Пугачева по неизвестной причине пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина.
Актуальные Новости 01:15
Политика

Эрдоган пригрозил перейти к односторонним действиям в Идлибе

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что существенные выгоды принесет соглашение РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.
REGNUM вчера в 11:13
Общество

Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.
РБК вчера в 01:01
Общество

В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей

РИА Новости 07 марта в 14:46
Футбол

«Реал» проиграл «Бетису» в чемпионате Испании

Мадридский "Реал" в матче 27-го тура чемпионата Испании уступил "Бетису" - 1:2 и не сумел вернуть себе лидерство в турнире.
Российская газета 02:32
Происшествия

В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы

Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
ТАСС 00:27
Финансы

ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке

Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
РИА Новости 02:35
Здоровье

В симптомах коронавируса выявили изменения

Москва 24 07 марта в 01:40
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой

Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
ФАН вчера в 20:49
Единоборства

Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на пресс-конференцию с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
Lenta.ru вчера в 15:47
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Теннис

Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе отменен из-за коронавируса

На фоне распространения коронавируса COVID-19, теннисный турнир BNP Paribas Open 2020 в американском Индиан-Уэллсе отменен.
Коммерсантъ вчера в 23:21
Происшествия

Подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге признал вину

REGNUM вчера в 12:47
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Наука

«Пробуждение» герпеса вызвало массовую гибель нервных клеток

Молекулярные биологи из Университета Цинциннати (США) узнали, что связанное с ослаблением иммунитета «пробуждение» герпеса может приводить к массовой гибели нейронов в периферических отделах нервной системы и органах чувств.
МедиаПоток 07 марта в 06:55
Кино

Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Piter.tv 07 марта в 14:30
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская показала, какой торт ей на 8 марта испекли сыновья

Елизавета Боярская показала, какой торт ей на 8 марта испекли их с Максимом Матвеевым сыновья Стоит отметить, что не так давно Максим Матвеев рассказал, что его дети увлечены необычными блюдами.
Вокруг ТВ вчера в 07:20
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
РИА Новости вчера в 06:53
Общество

Во Владивосток прибыл спецрейс из КНДР

RT на русском 02:39
Общество

Названы самые популярные виды деятельности самозанятых в России

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали RT про самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых в России.
RT на русском 01:53
Политика

Кадыров прокомментировал слежку за ним со стороны Госдепа США

Глава Чечни попал под наблюдение Госдепартамента за активность на Ближнем Востоке В 2014 году глава Чечни Рамзан Кадыров попал в санкционный список Евросоюза, а в 2017 году — в аналогичный список американских властей.
Юга.ру 07 марта в 17:56
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru вчера в 08:06
Происшествия

В Кемерово в бассейне произошла утечка хлорсодержащей жидкости

РИА Новости вчера в 07:41
Политика

Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные

9 марта в Нидерландах начинается суд над четырьмя подозреваемыми в крушении рейса Malaysia Airlines MH17 над Украиной 17 июля 2014 года.
Pravda.Ru 02:00
Общество

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи

В домах подозреваемых прошли обыски.
Эхо Москвы 06 марта в 20:05
Происшествия

В Екатеринбурге мужчина выпал из окна больницы

URA.Ru 02:17
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на музыкальном фестивале

Меган Маркл и принц Гарри совершили, вероятно, последний официальный визит в Лондон в статусе старших членов королевской семьи.
Bimru.ru вчера в 08:28
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