Общество
Газета.RuСША и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на отчет Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).
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Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Энергетика
Цены на нефть отыграли треть обвала
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник днем замедлили темпы падения, отыграв треть утреннего обвала в 30%.
Общество
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Технологии
Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10
В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Экономика
Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть
Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
Футбол
Нападающий «Уфы» раскритиковал отношение «Спартака» к собственным воспитанникам
Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов считает, что может завершить карьеру в «Спартаке».
Экономика
Биржи США открылись падением на 7%
По состоянию на 16:39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги были приостановлены на 15 минут.
Футбол
«Спартак» проиграл на своем поле «Краснодару»
Армия и оружие
Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов в понедельник рухнули на треть
На открытии торгов на ICE нефть марки Brent торговалась на отметке в 31$. Эти показатели сравнимы с ценами 2016 года.
Футбол
«Торпедо» сыграло вничью с «Авангардом», «Ротор» вышел в лидеры ФНЛ
Культура
Актриса Лариса Голубкина отмечает 80-летие
Сегодня, 9 марта, 80 лет исполнилось актрисе театра и кино Ларисе Голубкиной.
Здоровье
Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день
В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
Финансы
Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на 30 дней
Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира в Норвегии
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Футбол
«Интер» отказался играть в Юношеской лиге УЕФА из-за коронавируса
Миланский "Интер" отказался играть в Юношеской лиге УЕФА из-за эпидемии коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.
Происшествия
Начальник наркоконтроля найден мертвым в своей квартире в Нарьян-Маре
Найден труп начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Ненецкому автономному округу.
Политика
Эрдоган пригрозил перейти к односторонним действиям в Идлибе
Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что существенные выгоды принесет соглашение РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.
Энергетика
Эксперт сообщил о возвращении ценовых войн на рынок нефти
Ценовые войны производителей возобновляются на нефтяном рынке после фактической ликвидации механизма поддержки рынка в виде ОПЕК+, сообщил NEWS.ru главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
Шоу-бизнес
Алсу пришла на праздничное шоу Валентина Юдашкина без мужа и детей
Алсу пришла на праздничное шоу Валентина Юдашкина, проходившее в Кремле, в джинсах-бойфрендах.
Происшествия
В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы
Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
Единоборства
Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях
Энергетика
Олег Шеин: «Нефть -31 доллар за баррель. Политические дельцы доигрались»
Итог: за три дня стоимость барреля рухнула с 50 до 31 доллара.
Кино
Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Общество
Обвиняемый по делу MH17 россиянин отрицает свою ответственность
Один из обвиняемых по делу о крушении самолета Boeing MH17 россиян Олег Пулатов отрицает свою ответственность за произошедшее, заявила его адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе судебного заседания.