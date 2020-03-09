США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на отчет Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года

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