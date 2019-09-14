Политика
Фонтанка.РуСША и Россия ведут переговоры по увеличению числа дипломатов
Представители России и США провели консультации по вопросу увеличения числа дипломатов в обеих странах. Об этом посол США в РФ Джон Хантсман сообщил в интервью "Интерфаксу", опубликованном 14 сентября.
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Представители Москвы и Вашингтона провели консультации по вопросу увеличения числа дипломатов в обеих странах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американского посла в России Джона Хантсмана.МР7.ру12:15
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Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
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Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
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Пожар возник в одном из домов Ангарска из-за взрыва самогонного аппарата: из дома эвакуировали пять человек, в том числе троих детей, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Пятница, 13-е для «деревянного»: Рублю дали передышку перед неизбежной девальвацией
Эксперты объясняют нынешнее укрепление «деревянного» внешними причинами, как и падение ранее.
Свободная Пресса вчера в 13:38
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Черная дыра мигает каждые 9 часов: ученые ищут причины этой аномалии
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РИА Новости вчера в 20:53
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Болтон перед отставкой выступил против снятия части санкций с Ирана
Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон перед своей отставкой выступил решительно против частичного снятия санкций с Ирана, о чем заявил главе Белого дома Дональду Трампу.
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Лидеры Rammstein и Pain показали снятый в Казахстане клип
Фронтмены Rammstein и Pain Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен, объединившиеся для металл-проекта Lindemann, сняли клип в Казахстане.
Life.ru 10:19
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"Главная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры нельзя", — объяснил специалист.
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Стало известно, что снижать высокое давление помогают не только лекарства.
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Силуанов пообещал сокращать число чиновников
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Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
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В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек
Электричка сбила двух людей в районе станции Тайнинской под Москвой, они умерли от полученных травм.
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Гендиректор Киностудии имени Горького подал в отставку
Генеральный директор Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького Сергей Зернов подал в отставку.
Вечерняя Москва вчера в 14:00
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Популярный российский артист театра и кино Станислав Садальский опубликовал переписку личного характера с актрисой Анастасией Заворотнюк.
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