с чего всё началось

Представители России и США провели консультации по вопросу увеличения числа дипломатов в обеих странах. Об этом посол США в РФ Джон Хантсман сообщил в интервью "Интерфаксу", опубликованном 14 сентября.

США и Россия ведут переговоры по увеличению числа дипломатов

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