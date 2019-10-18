Отличные новости из Турции. Спасибо, Реджеп Тайип Эрдоган. Миллионы жизней будут спасены.

О военной операции в Сирии: Войска Турции начали военную операцию «Источник мира» против курдов и сторонников запрещенного в России «Исламского государства» на севере Сирии 9 октября.

Турецкие войска приостановят военную операцию в Сирии на 120 часов

Политика Рада приняла законопроект о завершении создания независимого оператора ГТС Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который позволяет завершить процесс создания независимого оператора ГТС путем его выделения из Нафтогаза.

Общество Раскрыта смертельная опасность малых доз спиртного Ученые Медицинского колледжа Корейского университета выяснили, что частое употребление небольших порций алкоголя может быть более опасным, чем редкое злоупотребление спиртным.

Кино Съемки фильма с Хабенским и Нагиевым стартовали в Краснодаре В Краснодаре на площадке бизнес-форума «Дело за малым» 18 октября стартовали съемки международного фильма «Любовь и прочие активы».

Общество Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю по причине выполнения госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи.

Политика На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.

Происшествия Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Авто «Русский Прадо» от «УАЗа»: Роспатент опубликовал детали Опубликованные в базе Роспатента детали (центральный тоннель, мультимедиа и светодиодная оптика), получит глубоко модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» – «Русский Прадо».

Политика Путин предложил отменить международный взнос России Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.

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Происшествия В Брянске высокопоставленного следователя задержали за взятку Начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части следственного управления УМВД по Брянской области задержан с поличным при получении взятки.

Экономика «Мечел» обратился за помощью к Козаку «Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.

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Общество В Минздраве предупредили об опасности переедания яиц «В желтке яйца много холестерина и насыщенных жиров, поэтому перебарщивать нельзя», — заявил диетолог «Газете.Ru».

Игры Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.

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Футбол Главный тренер сборной Армении подал в отставку Отборочный раунд еще не закончился, но я принял трудное решение уйти с поста главного тренера команды, поскольку не смог оправдать надежд армянских болельщиков и вывести команду в финальный турнир чемпионата Европы-2020.

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Авто Где в России самый низкий транспортный налог Самые счастливые владельцы автомобилей с моторами мощностью от 100 до 150 лошадиных сил живут в республиках Ингушетия и Крым, Севастополе и Ханты-Мансийском автономном округе.

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