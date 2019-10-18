Армия и оружие
Snob.ruТурецкие войска приостановят военную операцию в Сирии на 120 часов
О военной операции в Сирии: Войска Турции начали военную операцию «Источник мира» против курдов и сторонников запрещенного в России «Исламского государства» на севере Сирии 9 октября.
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Отличные новости из Турции. Спасибо, Реджеп Тайип Эрдоган. Миллионы жизней будут спасены.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАНациональная служба новостей 01:07
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Политика
Рада приняла законопроект о завершении создания независимого оператора ГТС
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который позволяет завершить процесс создания независимого оператора ГТС путем его выделения из Нафтогаза.
Взгляд.ру 09:07
Общество
Раскрыта смертельная опасность малых доз спиртного
Ученые Медицинского колледжа Корейского университета выяснили, что частое употребление небольших порций алкоголя может быть более опасным, чем редкое злоупотребление спиртным.
Lenta.ru 02:09
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
РИА Новости 06:25
Кино
Съемки фильма с Хабенским и Нагиевым стартовали в Краснодаре
В Краснодаре на площадке бизнес-форума «Дело за малым» 18 октября стартовали съемки международного фильма «Любовь и прочие активы».
Блокнот Краснодар 05:02
Общество
Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю
Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю по причине выполнения госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи.
Известия 08:44
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Авто
«Русский Прадо» от «УАЗа»: Роспатент опубликовал детали
Опубликованные в базе Роспатента детали (центральный тоннель, мультимедиа и светодиодная оптика), получит глубоко модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» – «Русский Прадо».
Автоновости дня 16 октября в 23:53
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Происшествия
Учительница скончалась во время конкурса чтецов в Челябинске
В Челябинске педагог скончалась во время проведения школьного конкурса. Учеников вывели из зала, пока женщине оказывали скорую помощь.
Известия 05:17
Происшествия
В Брянске высокопоставленного следователя задержали за взятку
Начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части следственного управления УМВД по Брянской области задержан с поличным при получении взятки.
Коммерсантъ 06:08
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Политика
Трамп похвастался связью США и Италии со времён Древнего Рима
В соцсетях немедленно удивились исторической безграмотности Трампа и напомнили, что Древний Рим пал в V веке, а США основаны в 1776 году.
Life.ru вчера в 18:17
Общество
В Минздраве предупредили об опасности переедания яиц
«В желтке яйца много холестерина и насыщенных жиров, поэтому перебарщивать нельзя», — заявил диетолог «Газете.Ru».
Говорит Москва 03:24
Армия и оружие
В Польше заявили о возросшей мощи российской армии
RT на русском вчера в 00:00
Игры
Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K
Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.
The GEEK вчера в 10:51
Политика
ВЦИОМ заметил рост доверия Владимиру Путину
ВЦИОМ заметил рост доверия Владимиру Путину Согласно новому опросу ВЦИОМа, рейтинги доверия президенту выросли до 66,5%. Это немного больше августовских значений.
Коммерсантъ 06:56
Футбол
Главный тренер сборной Армении подал в отставку
Отборочный раунд еще не закончился, но я принял трудное решение уйти с поста главного тренера команды, поскольку не смог оправдать надежд армянских болельщиков и вывести команду в финальный турнир чемпионата Европы-2020.
Sportbox.RU 06:20
Политика
Эрдоган намерен договориться с Россией о выводе курдов из Манбиджа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона желала бы достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.
RT на русском 08:52
Авто
Где в России самый низкий транспортный налог
Самые счастливые владельцы автомобилей с моторами мощностью от 100 до 150 лошадиных сил живут в республиках Ингушетия и Крым, Севастополе и Ханты-Мансийском автономном округе.
Журнал Авто.ру 05:52
Политика
Молдавия решила привлечь Россию к утилизации боеприпасов
Попеску напомнил, что процесс утилизации боеприпасов был приостановлен Россией в 2003 году.
Lenta.ru 09:11
Финансы
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
ТАСС 02:06
Политика
Молдавия хочет получать поставки российского газа в обход Украины
В соответствии с действующими правилами операторы газовых систем двух государств обязаны обеспечить поставку газа до границы с Молдавией.
Общественная служба новостей 08:59
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову
Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
Петербургский дневник 16 октября в 18:33