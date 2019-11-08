Политика
Комсомольская правдаСША и Украина не поддержали резолюцию против «героизации нацизма»
В ООН приняли резолюцию против героизации нацизма несмотря на то, что две страны, США и Украина, высказались против. Автором документа выступили представители России.
Читать в источнике
Оценить125
с чего всё началось
Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, против были только США и Украина, передает корреспондент РИА Новости.РИА Новостивчера в 17:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 14:47, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 14:47, Ашберн
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Общество
Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей супруги
Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к ее экс-супругу Владимиру Потанину на 5 млрд фунтов стерлингов.
Росбалт 14:40
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Общество
Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму для москвичей
Вести Подмосковья 01:07
Происшествия
BMW с похищенным человеком в багажнике остановили в Москве
В Москве полицейские остановили автомобиль с похищенным человеком в багажнике. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает агентство «Москва».
Lenta.ru 12:41
Общество
Генпрокуратура подаст новый иск об изъятии имущества у Шестуна
Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Ведомости 12:52
Экономика
Valio может купить молочный завод под Петербургом
Финская Valio рассматривает возможность стать совладельцем одного из крупнейших производителей молочных продуктов Петербурга и Ленобласти — ООО «Галактика».
РБК Санкт-Петербург 06:48
Политика
В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение в Москву
Американский лидер Дональд Трамп был официально приглашен в Москву на празднование в честь юбилея Победы в мае 2020 года.
Южный Федеральный вчера в 06:08
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском 11:28
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Здоровье
Жителям Подмосковья рассказали, как снизить влияние погоды на сердце
Подмосковные врачи рассказали жителям, как смена погодных условий влияет на работу сердца и как это влияние снизить, передает пресс-служба областного Минздрава.
Подмосковье Сегодня 06:47
Музыка
Названы 50 главных музыкальных клипов десятилетия
Пользователи Сети выбрали лучшие музыкальные клипы за последнее десятилетии. Рейтинг оформил портал BuzzFeed.
Комсомольская правда 03:06
Шоу-бизнес
Асмус придется отказаться от роли в новом фильме из-за скандала
Кристина Асмус должна была приступить к съемкам в новом фильме буквально на следующей неделе, но приняла решение отказаться от участия в проекте.
Рамблер вчера в 00:59
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Общество
Против оппозиционеров подали новый иск из-за летних акций протеста
Ранее иски против оппозиционеров подали, в том числе, московский метрополитен, Мосгортранс, предприятие "Автомобильные дороги", ресторан "Армения".
Эхо Москвы 13:30
Общество
В Тбилиси начались протесты из-за фильма о геях
За час до начала показа радикалы пытались прорваться через полицейские кордоны, выставленные на улице Мераба Костава и проникнуть в здание кинотеатра, чтобы сорвать премьеру фильма.
РБК 14:11
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 13:09
Кино
Павел Деревянко рассказал о новом сезоне сериала «Дылды»
Таганрогский актер рассказал, что второй сезон сериала «Дылды» выйдет на экраны осенью следующего года.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:15
Общество
Украинский резидент Сomedy Club пожаловался на «фашистов» в Киеве
Московский Комсомолец вчера в 14:20
Музыка
Опрос показал песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
iReactor вчера в 17:53
Шоу-бизнес
Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным
Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.
WomanHit.ru 10:31
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Космос
«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Гражданские силы.ру 06 ноября в 03:22
Транспорт
В России началась продажа билетов на поезда в Крым
С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).
Интерфакс 01:52
Армия и оружие
ПВО Ирана сбили иностранный беспилотник
Губернатор иранской провинции Хузестан Голамреза Шариати сообщил, что силами противовоздушной обороны сбит иностранный беспилотник, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 07:49
Шоу-бизнес
Тарасов отреагировал на новость об избиении Бузовой
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев со стороны Тарасова.
Культуромания 14:36
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23