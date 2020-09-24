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Свободная Пресса
Свободная Пресса

США и Украина не признали Лукашенко избранным президентом Белоруссии

Стало известно, что власти Соединенных Штатов и Украины не признают Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии.В источнике
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Интерфакс

Что случилось этой ночью: четверг, 24 сентября

Интерфакс00:30
Известия

США не признали Лукашенко избранным президентом Белоруссии

Известия19:40
РИА Новости

США не признали Лукашенко президентом Белоруссии

РИА Новостивчера в 15:22
ТАСС

В США заявили, что не могут рассматривать Лукашенко как законного президента Белоруссии

ТАССвчера в 15:59
RT на русском

В Госдепе отказались признать Лукашенко законно избранным президентом

RT на русскомвчера в 15:26
РБК

США и Украина не признали Лукашенко избранным президентом Белоруссии

РБКвчера в 16:55
Lenta.ru

США отказались считать Лукашенко законно избранным президентом

Lenta.ruвчера в 15:09

Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

Доля кредитов, по которым платежи не вносились более 90 дней, выросла до 12,1%, за месяц доля выросла на 0,4 п. п. По данным Национального бюро кредитных историй, объем не обслуживаемых потребкредитов в августе достиг 15,9%, рост на 0,4 п. п. по сравнению с июлем 2020 г. В августе объем просроченной задолженности, по данным ЦБ, увеличился на 3%, или 26 млрд руб.
Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума
Ведомости01:40
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«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.
РИА Новости21:27
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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Патрушев рассказал о предотвращении трёх терактов на Дальнем Востоке

На территории Дальнего Востока с 2019 года предотвращено шесть преступлений террористической направленности, в том числе три теракта, рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
RT на русском02:53

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфаксвчера в 02:57
1K

ЕС не признает легитимной инаугурацию Лукашенко

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает инаугурацию и новый президентский срок Александра Лукашенко, а также пересматривает отношения с Белоруссией.
Газета.Ru01:42
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Челси — Барнсли 6:0

Параллельно в «Лестере» местный одноименный клуб принимает «Арсенал» из Лондона. Там после стартовых 45 минут счет не открыт – 0:0.
ProstoProSportвчера в 15:32

Более трети россиян считают блогерство профессией будущего

Более трети опрошенных россиян (35%) считают, что блогер — это профессия будущего, которая будет все больше востребована, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ и Центра социального проектирования «Платформа».
Коммерсантъ02:53
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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