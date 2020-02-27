Энергетика
ПрофильСША и Великобритания нарастили закупки российской нефти
По мнению специалистов российского Минэкономразвития, во многом росту экспорта поспособствовали санкции Соединенных Штатов против Ирана и Венесуэлы, сообщает РБК.
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с чего всё началось
США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно увеличили импорт российской сырой нефти. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК, и подтверждают данные таможенной статистики соответствующих стран.РБК26 февраля в 21:00
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Эксперт прокомментировал сообщения о резком наращивании закупки нефти США и Британией в России
RT на русскомвчера в 15:01
Россия резко увеличила поставки нефти в США, Великобританию и Турцию в 2019 году
Коммерсантъ26 февраля в 21:25
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