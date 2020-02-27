Энергетика

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По мнению специалистов российского Минэкономразвития, во многом росту экспорта поспособствовали санкции Соединенных Штатов против Ирана и Венесуэлы, сообщает РБК.
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с чего всё началось

США и Великобритания стали покупать больше российской нефти

США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно увеличили импорт российской сырой нефти. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК, и подтверждают данные таможенной статистики соответствующих стран.
РБК26 февраля в 21:00

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Эксперт прокомментировал сообщения о резком наращивании закупки нефти США и Британией в России

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Газета.Ruвчера в 02:20
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Комментарии

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Газета.Ru вчера в 01:30
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РИА Новости вчера в 23:27
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Впервые на орбите прошла автономная стыковка двух спутников

Постепенно Northrop Grumman планирует вывести на орбиту флот ремонтных аппаратов, которые не только продлят срок службы спутников, но и займутся дозаправкой, техобслуживанием и роботизированной сборкой в космосе.
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На тестах надо постараться получше понять новую машину, чтобы в Мельбурне не было особых удивлений, и пока эта работа идёт нормально.
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В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
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Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса

Китайские специалисты провели вскрытие пациента, умершего от вызванной коронавирусом пневмонии и выяснили, что инфекция, главным образом, поражает легкие.
Lenta.ru 08:56
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Lenta.ru 03:06
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В Совфеде не исключили возможность войны между Турцией и Сирией

Планируемая Турцией широкомасштабная операция в Идлибе может перерасти в ее войну с Сирией, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
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Армия и оружие

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Турецкие военные в Идлибе погибли вне наблюдательных постов, это происходило во время наступления террористов.
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Падение индекса РТС превысило 7%

Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Названы способные проехать более 300 тыс. км автомобили

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Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
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Екатеринбургский метрополитен возьмет кредит на ремонт составов

Екатеринбургский метрополитен возьмет кредит на ремонт составов Подземка объявила поиск банка, который предоставит необходимую сумму.
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IBU вернул сборной Норвегии бронзу смешанной эстафеты на ЧЕ

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Напомним, 6 февраля 2020 года врио главы Чувашии Олег Николаев поручил внести уточнения в региональный бюджет, предусматривающие индексацию социальных выплат.
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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
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Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд

В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
Газета.Ru 07:20
Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

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Происшествия

Boeing с треснувшим лобовым стеклом приземлился во Внуково

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Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

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В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
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«Неисполнение обязательств перед множеством российских граждан может не только обернуться коллапсом на туристическом рынке, но создать угрозу сильнейшей социальной напряженности в стране из-за потери отдыха, лишения рабочих мест и других негативных последствий», — предупреждает первый вице-президент АТОР Владимир Канторович.
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