США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно увеличили импорт российской сырой нефти. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК, и подтверждают данные таможенной статистики соответствующих стран.

с чего всё началось

По мнению специалистов российского Минэкономразвития, во многом росту экспорта поспособствовали санкции Соединенных Штатов против Ирана и Венесуэлы, сообщает РБК.

Экономика Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

Политика Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Политика В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Космос Впервые на орбите прошла автономная стыковка двух спутников Постепенно Northrop Grumman планирует вывести на орбиту флот ремонтных аппаратов, которые не только продлят срок службы спутников, но и займутся дозаправкой, техобслуживанием и роботизированной сборкой в космосе.

Общество Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса Китайские специалисты провели вскрытие пациента, умершего от вызванной коронавирусом пневмонии и выяснили, что инфекция, главным образом, поражает легкие.

Финансы Падение индекса РТС превысило 7% Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.

Армия и оружие Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.

Экономика Социальные выплаты в Чувашии проиндексируют Напомним, 6 февраля 2020 года врио главы Чувашии Олег Николаев поручил внести уточнения в региональный бюджет, предусматривающие индексацию социальных выплат.

Футбол Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).

Общество АТОР предупредил власти об угрозе коллапса из-за отмены туров в Италию «Неисполнение обязательств перед множеством российских граждан может не только обернуться коллапсом на туристическом рынке, но создать угрозу сильнейшей социальной напряженности в стране из-за потери отдыха, лишения рабочих мест и других негативных последствий», — предупреждает первый вице-президент АТОР Владимир Канторович.