Энергетика

ПрофильПрофильСША и Великобритания нарастили закупки российской нефти

По мнению специалистов российского Минэкономразвития, во многом росту экспорта поспособствовали санкции Соединенных Штатов против Ирана и Венесуэлы, сообщает РБК.
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с чего всё началось

США и Великобритания стали покупать больше российской нефти

США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно увеличили импорт российской сырой нефти. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК, и подтверждают данные таможенной статистики соответствующих стран.
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Эксперт прокомментировал сообщения о резком наращивании закупки нефти США и Британией в России

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Коммерсантъ26 февраля в 21:25
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Комментарии

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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
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Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
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Известия 03:03
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Великобритания рекордно закупила золото в России

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РЖД заявили о рисках из-за идеи Минфина о дивидендах на ₽277 млрд

Почему РЖД не хочет платить дивиденды В презентации Михайлова есть первая страница проекта распоряжения правительства о выплате дивидендов от января 2020 года, определяющего норму дивидендных выплат для госкомпаний в размере не менее 50% чистой прибыли.
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Украинские военные провели стрельбы на учениях на Азовском море

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В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

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РИА Новости вчера в 23:27
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