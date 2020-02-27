Энергетика

ПрофильПрофильСША и Великобритания нарастили закупки российской нефти

По мнению специалистов российского Минэкономразвития, во многом росту экспорта поспособствовали санкции Соединенных Штатов против Ирана и Венесуэлы, сообщает РБК.
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с чего всё началось

США и Великобритания стали покупать больше российской нефти

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