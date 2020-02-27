Экспорт сырой нефти в Турцию вырос в 2019 году почти в четыре раза в физическом объеме (с 2,1 млн до 8,2 млн т) и в 3,5 раза в стоимостном выражении (с $1 млрд до $3,7 млрд). Средняя экспортная цена российской нефти для Турции снизилась с $68,2 до $62 за баррель.

с чего всё началось

По данным СМИ, увеличение закупок российской нефти связано с введением США санкций против Венесуэлы и Ирана. Еще одним фактором стало снижение цен на нефть российской марки Urals. В прошлом году США закупили нефти из РФ на сумму 2,2 миллиарда долларов.

США и Великобритания стали закупать больше российской нефти

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