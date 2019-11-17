Политика
РИА НовостиСША и Южная Корея отложат военные учения
Глава Пентагона Марк Эспер заявил в воскресенье, что США и Южная Корея отложат военные учения, запланированные на конец этого месяца, чтобы поддержать процесс налаживания отношений с КНДР, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
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Общество
Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Общество
Синоптик предсказал скорый приход зимы и холода в Москву
Как уверяет синоптик, настоящая зима придет в Москву в четверг, 21 ноября.
ЖКХ
На Украине отменили ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение отменить ограничения на рост тарифов на отопление в стране, а также на горячую воду.
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Происшествия
Здание обрушилось под Саратовом
Жилое здание ангарного типа частично обрушилось в поселке Пробуждение Саратовской области.
Происшествия
В Приморье рухнула стена в доме, признанном аварийным семь лет назад
В квартире дома в Уссурийске, который был признан аварийным в 2012 году, обрушилась стена, люди были эвакуированы, а дом обесточили.
Политика
В Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа
Президент США Дональд Трамп остается здоровым и энергичным, заявила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам медицинского обследования.
Игры
Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare
Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.
Происшествия
СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка
Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
Происшествия
Пограничник США ранил россиянина у границы с Мексикой
Пограничник США 14 ноября ранил россиянина из огнестрельного оружия при предположительной попытке пересечения границы с Мексикой.
Экономика
СМИ Франции отметили успехи России в отказе от доллара
Напомним, 15 октября РФ потеряла $7,7 млрд в валютных резервах после того, как решила заменить доллар США на евро, юани и золото.
Спорт
Нуждов заявил о нарушении критериев при формировании состава сборной России по биатлону
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал состав сборной России по биатлону на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Происшествия
В Москве случайные собутыльники украли у бизнесмена $100 тысяч
Случайные собутыльники ограбили бизнесмена в гостиничном номере в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Гаджеты
8-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 1900X подешевел в 3,5 раза
Взять, к примеру, Ryzen Threadripper 1900X: с момента выпуска эта модель подешевела более чем в 3,5 раза!
Общество
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Здоровье
В Новосибирске испытают комбинированный препарат против рака
Новосибирские ученые в 2020 году проведут клинические испытания разработанного ими комбинированного препарата для борьбы с онкологическими заболеваниями.
Наука
Ученые научили роботов рассуждать
Здоровье
В Челябинской области планово меняют главных внештатных врачей
Два новых внештатных специалиста при региональном минздраве назначены в Челябинской области за последние два месяца.
Футбол
В Италии уволили тренера после победы 27:0
Тренер юношеской команды "Инвиктасауро" отправлен в отставку после победы над "Мариино Кальчо" со счетом 27:0.
Космос
Завораживающее видео: как бы выглядели планеты Солнечной системы на месте Луны
Николас представил, что было бы, если бы на орбите Луны находились планеты Солнечной системы.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Происшествия
В общежитии Киева прогремел взрыв
Отмечается, что взрыв произошел в общежитии на улице Карла Маркса. В результате взрыва погибли два человека.
Политика
Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.