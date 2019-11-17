Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША и Южная Корея отложат военные учения

Глава Пентагона Марк Эспер заявил в воскресенье, что США и Южная Корея отложат военные учения, запланированные на конец этого месяца, чтобы поддержать процесс налаживания отношений с КНДР, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
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