Политика
ИнтерфаксСША и Южная Корея отложили совместные учения, которые критиковала КНДР
Соединенные Штаты и Южная Корея приняли решение отложить совместные военные учения Vigilant Ace ради улучшения отношений с КНДР, сообщает Yonhap.
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Политика
В ФСБ назвали дату передачи украинских кораблей на родину
В погрануправления ФСБ России по Крымскому полуострову заявили, что передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей обратно на родину пройдет в понедельник, 18 ноября.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Фигурное катание
Медведева потеряла шансы на выход в финал Гран-при
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева потеряла шансы на выход в финал серии Гран-при сезона-2019/20.
Общество
За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек
Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.
Политика
Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность
Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Политика
Российский вертолет VRT500 оснастят канадскими двигателями
Происшествия
Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области
Культура
5 сериалов, сюжет которых захватит так, что оторваться будет невозможно
Страна: США Рейтинг кинопоиска: 7.2 IMDb: 7.5 Жанр: драма, детектив В семье политического деятеля бесследно исчезает 8 летний сын, которого считают убитым.
Политика
Мантуров и наследный принц Абу-Даби обсудили гражданскую авиацию
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел рабочую встречу с наследным принцем эмирата Абу-Даби, шейхом Мухаммедом Бен Заедом Аль Нахайяном, в ходе которой обсуждалось сотрудничество в области гражданской авиации, сообщает пресс-служба Минпромторга.
Общество
Скончался фотограф Терри О’Нилл
Политика
В Тбилиси начался митинг оппозиции
Политика
Глава фракции «Слуги народа» в ВРУ оказался гражданином США
Как оказалось, глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде так себе «патриот».
Политика
Лукашенко назвал условия для подписания дорожных карт с Россией
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если они будут противоречить независимости и суверенитету Минска и если не будут решены вопросы в экономике.
Шоу-бизнес
Пропавшую мать актера Александра Носика нашли в больнице
Актриса Мария Стерникова, мать известного актера Александра Носика, обнаружена в больнице волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», передает РИА Новости.
Политика
Число погибших в ходе протестов в Боливии достигло 23 человек
Политика
Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Здоровье
Три школы в Оренбургской области закрыты на карантин из-за пневмонии
В ведомстве отмечают, что очаги вируса пневмонии были зарегистрированы в некоторых школах Оренбурга, Орска, Бугуруслана, а также Абдулинского, Ясненского и Соль-Илецкого городских округов.
Политика
Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса
Срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря, и "все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они будут себя вести и что будут делать с этим законом", отметил пресс-секретарь президента.
Происшествия
В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам
Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes.
Футбол
Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Музыка
Дебютный клип Галустяна набрал свыше миллиона просмотров за два дня
За первые два дня видео посмотрели более миллиона раз. К настоящему моменту под роликом уже свыше 1,6 млн просмотров.
Общество
Министр здравоохранения Сербии рассказал о состоянии Вучича
Лончар рассказал, что в последнее время у Вучича обострились хронические заболевания сердца, поэтому он принял решение обратиться к специалистам ВМА.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Футбол
Перес определился с четырьмя приоритетными трансферными целями «Реала»
Стали известны планы президента мадридского «Реала» Флорентина Переса по усилению состава команды.