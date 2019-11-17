Политика

ИнтерфаксИнтерфаксСША и Южная Корея отложили совместные учения, которые критиковала КНДР

Соединенные Штаты и Южная Корея приняли решение отложить совместные военные учения Vigilant Ace ради улучшения отношений с КНДР, сообщает Yonhap.
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США и Южная Корея отложили совместные учения, которые критиковала КНДР

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США и Южная Корея отложили военные учения, против которых выступает КНДР

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Политика

В ФСБ назвали дату передачи украинских кораблей на родину

В погрануправления ФСБ России по Крымскому полуострову заявили, что передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей обратно на родину пройдет в понедельник, 18 ноября.
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Армия и оружие

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Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.
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Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
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Женщина, посадившая за руль шестилетнего сына, объяснила свой поступок

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5 сериалов, сюжет которых захватит так, что оторваться будет невозможно

Страна: США Рейтинг кинопоиска: 7.2 IMDb: 7.5 Жанр: драма, детектив В семье политического деятеля бесследно исчезает 8 летний сын, которого считают убитым.
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Политика

Мантуров и наследный принц Абу-Даби обсудили гражданскую авиацию

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел рабочую встречу с наследным принцем эмирата Абу-Даби, шейхом Мухаммедом Бен Заедом Аль Нахайяном, в ходе которой обсуждалось сотрудничество в области гражданской авиации, сообщает пресс-служба Минпромторга.
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Скончался фотограф Терри О’Нилл

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В Тбилиси начался митинг оппозиции

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Глава фракции «Слуги народа» в ВРУ оказался гражданином США

Как оказалось, глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде так себе «патриот».
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Лукашенко назвал условия для подписания дорожных карт с Россией

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если они будут противоречить независимости и суверенитету Минска и если не будут решены вопросы в экономике.
RT на русском 04:58
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Актриса Мария Стерникова, мать известного актера Александра Носика, обнаружена в больнице волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», передает РИА Новости.
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Футбол

Отсидевший Мамаев проведет свой первый матч за новую команду

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Число погибших в ходе протестов в Боливии достигло 23 человек

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Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
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Три школы в Оренбургской области закрыты на карантин из-за пневмонии

В ведомстве отмечают, что очаги вируса пневмонии были зарегистрированы в некоторых школах Оренбурга, Орска, Бугуруслана, а также Абдулинского, Ясненского и Соль-Илецкого городских округов.
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Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

Срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря, и "все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они будут себя вести и что будут делать с этим законом", отметил пресс-секретарь президента.
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В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам

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Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
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Дебютный клип Галустяна набрал свыше миллиона просмотров за два дня

За первые два дня видео посмотрели более миллиона раз. К настоящему моменту под роликом уже свыше 1,6 млн просмотров.
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Министр здравоохранения Сербии рассказал о состоянии Вучича

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В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
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Перес определился с четырьмя приоритетными трансферными целями «Реала»

Стали известны планы президента мадридского «Реала» Флорентина Переса по усилению состава команды.
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