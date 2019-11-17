Политика В ФСБ назвали дату передачи украинских кораблей на родину В погрануправления ФСБ России по Крымскому полуострову заявили, что передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей обратно на родину пройдет в понедельник, 18 ноября.

Общество За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.

Общество Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.

Политика Мантуров и наследный принц Абу-Даби обсудили гражданскую авиацию Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел рабочую встречу с наследным принцем эмирата Абу-Даби, шейхом Мухаммедом Бен Заедом Аль Нахайяном, в ходе которой обсуждалось сотрудничество в области гражданской авиации, сообщает пресс-служба Минпромторга.

Политика Лукашенко назвал условия для подписания дорожных карт с Россией Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если они будут противоречить независимости и суверенитету Минска и если не будут решены вопросы в экономике.

Экономика СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.

Политика Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса Срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря, и "все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они будут себя вести и что будут делать с этим законом", отметил пресс-секретарь президента.

Общество Министр здравоохранения Сербии рассказал о состоянии Вучича Лончар рассказал, что в последнее время у Вучича обострились хронические заболевания сердца, поэтому он принял решение обратиться к специалистам ВМА.