Соединенные Штаты и Южная Корея приняли решение отложить совместные военные учения Vigilant Ace ради улучшения отношений с КНДР, сообщает Yonhap.

США и Южная Корея отложили совместные учения, которые критиковала КНДР

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