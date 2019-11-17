Политика
Life.ruСША и Южная Корея решили отложить военные учения из-за КНДР
Запланированные на конец ноября совместные военные учения США и Южной Кореи будут отложены. Такое заявление сделал глава Пентагона Марк Эспер. Он уточнил, что цель переноса манёвров — урегулирование конфликтной ситуации на Корейском полуострове.
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В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
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Украинские военные корабли покидают Керчь
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Климатическая зима придет в столицу в четверг, 21 ноября, — в этот день в Москве установятся минусовые температуры.
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Marvel анонсировала релизы нескольких фильмов
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Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе
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Компания Motorola представила складной смартфон с двумя экранами, который стал обновленной версией телефона Razr.
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В мессенджере WhatsApp, который принадлежит компании Facebook, появится темная тема.
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«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
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Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Спорт
Нуждов заявил о нарушении критериев при формировании состава сборной России по биатлону
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал состав сборной России по биатлону на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
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Ученые предупредили о глобальной эпидемии суперинфекции
Американские ученые с нескрываемой тревогой проинформировали общественность о начале глобальной мировой эпидемии суперинфекций.
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Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Авто
Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai начнет выпуск пикапа Santa Cruz в 2021 году на заводе Hyundai в Монтгомери, штат Алабама.
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GIGABYTE выпустила видеокарту GeForce RTX 2080 Super Gaming OC Waterforce WB 8G
Компания GIGABYTE представила графический ускоритель с длинным названием GeForce RTX 2080 Super Gaming OC Waterforce WB 8G для игровых настольных компьютеров.
Политика
В эфире «Эха Москвы» Навальный отвечал только на «удобные» вопросы
Ранее, 15 ноября, Навальный в очередной раз выступил в эфире радио «Эхо Москвы», где ему предложили ответить на вопросы зрителей и слушателей трансляции.
Политика
В Крыму ответили на слова Навального о референдуме
Навальный поделился своими планами на тот случай, если возглавит Россию. Он отметил, что проведет в Крыму «честный референдум».
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СКА в овертайме переиграл «Адмирал» в матче КХЛ
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Выставка «Союзмультфильма» ждет посетителей в Санкт-Петербурге
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Армия и оружие
Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть
Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.