Политика

Life.ruLife.ruСША и Южная Корея решили отложить военные учения из-за КНДР

Запланированные на конец ноября совместные военные учения США и Южной Кореи будут отложены. Такое заявление сделал глава Пентагона Марк Эспер. Он уточнил, что цель переноса манёвров — урегулирование конфликтной ситуации на Корейском полуострове.
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