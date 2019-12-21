Вице-премьер России Дмитрий Козак рассказал, что американский Минфин обсудит с европейскими партнёрами России санкции в отношении «Северного потока-2», пишет РИА Новости. Отмечается, что США объяснит, что значат ограничительные меры.

США и европартнёры России обсудят санкции против «Северного потока-2»

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