Политика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиСША и европартнёры России обсудят санкции против «Северного потока-2»

Вице-премьер России Дмитрий Козак рассказал, что американский Минфин обсудит с европейскими партнёрами России санкции в отношении «Северного потока-2», пишет РИА Новости. Отмечается, что США объяснит, что значат ограничительные меры.
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Захарова прокомментировала санкции США против «Северного потока — 2»

РИА Новости10:45

Партнеры России в ЕС запросят у США разъяснения по санкциям против «Северного потока - 2»

ТАСС08:08

Козак анонсировал консультации по санкциям против «Северного потока-2»

Коммерсантъ08:54

США и другие партнеры РФ обсудят санкции против «Северного потока – 2»

Известия08:52

В Европе запросили у США разъяснения санкций по «Северному потоку-2»

РБК08:46

Партнёры России в ЕС обсудят с США меры против «Северного потока — 2»

RT на русском08:17

Участники «Северного потока - 2» просят от США разъяснений по санкциям

Газета.Ru11:24
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
Происшествия

В Берлине не нашли подозрительных вещей на рождественском рынке

Правоохранительные органы Германии осмотрели рождественский рынок, где ранее были замечены подозрительные мужчины, и не нашли ничего необычного.
Газета.Ru 16:56
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Авто

Kia выпустит новый бюджетный кроссовер Sonet

По предварительной информации, мировой дебют новой модели Kia произойдет в рамках выставки Auto Expo, которая откроется в Нью-Дели в феврале 2020 года.
SpeedMe 18 декабря в 16:30
Политика

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru 15:33
Армия и оружие

«Севмаш» в 2020 году поставит флоту четыре атомные подлодки

Речь идет об АПЛ «Белгород», ракетном подводном крейсере стратегического назначения проекта 955А «Князь Олег», а также двух многоцелевых атомных подлодок проекта 885 М «Казань» и «Новосибирск».
Военное дело вчера в 03:07
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Названа десятка худших фильмов 2019 года

Названы худшие фильмы 2019 года.
Газета.Ru 13:33
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы

Норвежские военные посчитали, что недавние помехи в работе радаров и радиооборудования связаны с испытаниями новейшего российского фрегата «Адмирал флота Касатонов».
REGNUM вчера в 23:48
Здоровье

Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю

Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Lenta.ru вчера в 19:33
Здоровье

Российские хирурги спасли 7-месячную девочку с опухолью сердца

Родители ребёнка искали врачей во многих российских клиниках, но везде получали отказ: то нет опыта подобных операций, то нет оборудования.
Life.ru 08:47
Общество

Козак рассказал о разрубленном узле противоречий с Украиной

Результаты переговоров об урегулировании взаимных претензий Украины и России позволяют разрубить узел встречных исков и сформировать механизм, не позволяющий в будущем возникать спорам, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
News.ru 09:41
Политика

Путин предложил убрать из Конституции оговорку про «два срока подряд»

В статье 81 Конституции содержится норма о том, что «одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд».
Legal.Report 19 декабря в 05:56
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК 11:24
Космос

Глава NASA назвал причину сбоя в работе космического корабля Starliner

Запуск Starliner произведен с комплекса Space Launch Complex 41 ВВС США на мысе Канаверал во Флориде при помощи ракеты-носителя Atlas V. Основной целью запуска являются стыковка корабля с МКС и подтверждение его способности к самостоятельному полету.
Известия вчера в 10:18
Политика

Посол США заявил о благодарности стран ЕС за санкции по Nord Stream 2

Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что санкции, которые США ввели в пятницу против трубопровода "Северный поток 2", были приняты в интересах ЕС, и многие европейские страны благодарят за них.
РИА Новости 19:09
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
РИА Новости 13:57
Политика

Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию

Ужесточение правил поездок украинских граждан в Россию дадут Киеву "дополнительные гарантии", заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, слова которого приводятся в его твиттер-аккаунте.
РИА Новости 18:30
Кино

В сети появился саундтрек к фильму «Кошки»

Афиша Daily вчера в 07:54
Спорт

ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Спорт-Экспресс 10:27
Политика

В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова расценила слова министерства иностранных дел Украины о «принуждении к миру» как призыв к военному нападению на регион, передает «РИА Новости» в субботу, 21 декабря.
Известия 04:15
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия 17:29
Политика

Помпео и глава МИД Германии обсудили ситуацию с «СП-2»

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом ограничительные меры Вашингтона в отношении российского газопровода «Северный поток-2», сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Аргументы и Факты вчера в 18:47
Здоровье

Врачи назвали три продукта, способных спасти от рака

МедиаПоток 19 декабря в 02:43
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК 19 декабря в 22:22
Единоборства

Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
РИА Новости 15:20
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa вчера в 13:30
Политика

Администрация Дональда Трампа выступила против антироссийских санкций

Администрация президента США «выступила решительно против» введения нового пакета антироссийских санкций.
KM.ru вчера в 01:55
Политика

Партия Зеленского провела корпоратив на бывшем вертодроме Януковича

РБК 04:50
Происшествия

Премьер-министр Украины назвал причину пожара в одесском колледже

Известия 10:46
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
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Наргиз объяснила отсутствие её детей в России

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