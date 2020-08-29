США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии
Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».В источнике
С чего всё началось
«Мы призываем власти Белоруссии соблюдать взятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека», — указано в заявлении
, опубликованном на сайте МИД Британии.
Подробнее о событии