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RT на русском
RT на русском

США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».В источнике
С чего всё началось
«Мы призываем власти Белоруссии соблюдать взятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека», — указано в заявлении
, опубликованном на сайте МИД Британии.
RT на русском07:06
Подробнее о событии
РИА Новости

США и Евросоюз выступили с совместным заявлением по Белоруссии

РИА Новости07:39
РБК

Страны Запада потребовали от Минска не пугать протестующих военной силой

РБК07:32
Говорит Москва

ЕС, США, Лондон и Женева призвали Минск соблюдать международные обязательства

Говорит Москва07:11
Вести.Ru

Брюссель, Вашингтон и Лондон обратились к Минску

Вести.Ru07:27
RT на русском

США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

RT на русском07:06
ТАСС

ЕС, США, Великобритания и Швейцария призвали Минск «прекратить насилие» против народа

ТАСС07:03
Эхо Москвы

ЕС, США, Великобритания и Швейцария призвали Минск прекратить политические преследования протестующих

Эхо Москвы08:02

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РБК07:59
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Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании».
Lenta.ru06:40
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Задержанный в Минске россиянин рассказал о встрече с сыном Лукашенко

Один из 33 россиян, задержанных в Белоруссии в конце июля в результате совместной провокации украинских и американских спецслужб, рассказал о встрече с сыном белорусского президента Александра Лукашенко Николаем.
Известия05:03
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