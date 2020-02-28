Экономика
РИА НовостиСША инициировали судебные слушания в отношении Олега Тинькова
Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group. По словам представителей группы, дело касается решения потенциальных налоговых вопросов и не имеет отношения к бизнесу "Тинькофф".
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Хоккей
Панарин и Георгиев поучаствовали в победе «Рейнджерс» над «Монреалем»
Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с сентября 2019 года
Курс доллара в четверг, 27 февраля, поднялся выше 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Футбол
В Италии заразился коронавирусом профессиональный футболист
В Италии заразился коронавирусом 22-летний игрок футбольного клуба "Пьянезе", выступающего в Серии C. В минувшее воскресенье он пропустил матч своей команды из-за жара и общего недомогания.
Армия и оружие
Более 30 турецких военных погибли в результате авиаудара в Идлибе
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель
Стоимость майских фьючерсов Brent на 12:31 мск снизилась на 4,3%, до $49,61 за баррель.
Армия и оружие
Конфликт Сирии и Турции в Идлибе. Главное
Что произошло Ночью 28 февраля Сирия и Турция обменялись авиаударами в районе Идлиба.
Экономика
Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами
Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Происшествия
Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково
Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Космос
Ученые заявили о риске ранней смерти у астронавтов, летавших на Луну
Ученые заявили о риске ранней смерти у астронавтов, летавших на Луну.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»
Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
Политика
Порошенко сам прибыл на допрос в ГБР
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что самостоятельно придёт на допрос в ГБР, поскольку суд удовлетворил ходатайство следователей о его принудительном приводе.
Биатлон
Логинов может пропустить заключительный этап Кубка мира по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить заключительный в сезоне этап Кубка мира, который пройдет в Осло.
Кино
Актеры из «Гарри Поттера» соберутся для нового проекта
Происшествия
Момент взрыва в жилом доме в Петербурге попал на видео
Футбол
Тедеско: Шюррле пропустит несколько матчей из-за травмы голеностопа
Футболист московского "Спартака" Андре Шюррле из-за травмы голеностопа пропустит несколько матчей, в том числе и игру 20-го тура чемпионата России против столичного "Динамо", заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Финансы
Сбербанк понизил прогноз по ключевой ставке ЦБ до 5,5%
Сбербанк пересмотрел прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ на конец 2020 года с 6% до 5,5% годовых, а также ряд других макроэкономических параметров.
Единоборства
Дэнис пошутил над дагестанскими бойцами. Конор лайкнул пост
Друг бойца Конор Макгрегор лайкнул запись, а в комментариях под постом разгорелся спор между поклонниками ирландца и Хабиба Нурмагомедова.
Армия и оружие
Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии
Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
Единоборства
Емельяненко поделился снимками боя с Кадыровым
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сразился в поединке по боксу с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко.
Происшествия
По делу о сваренном заживо в камере россиянине задержали полицейского
В Калининграде задержали полицейского по делу о сваренном заживо в камере мужчине.
Здоровье
В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
Политика
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
Выходной день 22 апреля, в который пройдет голосование по поправкам в Конституцию, не повлияет на заработную плату работников, получающих оклад.
Музыка
Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
Политика
Россия ограничила въезд иностранцев из Ирана и Южной Кореи
Россия ограничивает въезд иностранных граждан с территорий Ирана и Южной Кореи в воздушных пунктах пропуска из-за распространения коронавируса, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства.