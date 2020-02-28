Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСША инициировали судебные слушания в отношении Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group. По словам представителей группы, дело касается решения потенциальных налоговых вопросов и не имеет отношения к бизнесу "Тинькофф".
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США инициировали судебные слушания в отношении Олега Тинькова

РИА Новости04:45

Головная компания Тикофф-Банка раскрыла информацию о судебных слушаниях с участием Олега Тинькова

Эхо Москвы04:32

У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову

Ведомости04:17

Налоговая служба США предъявила претензии к Олегу Тинькову

РБК04:10

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Олега Тинькова

ТАСС03:53

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова

Интерфакс03:49

У налоговой службы США возникли вопросы к Тинькову

Forbes04:26
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Змея заползла в ванну красноярца и убила его хомяка

Газета.Ru 04:34
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Панарин и Георгиев поучаствовали в победе «Рейнджерс» над «Монреалем»

Вести.Ru вчера в 21:59
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Курс доллара превысил 66 рублей впервые с сентября 2019 года

Курс доллара в четверг, 27 февраля, поднялся выше 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
REGNUM вчера в 09:09
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В Италии заразился коронавирусом профессиональный футболист

В Италии заразился коронавирусом 22-летний игрок футбольного клуба "Пьянезе", выступающего в Серии C. В минувшее воскресенье он пропустил матч своей команды из-за жара и общего недомогания.
Вестник Кавказа вчера в 09:20
Армия и оружие

Более 30 турецких военных погибли в результате авиаудара в Идлибе

Взгляд.ру вчера в 20:30
Энергетика

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

Стоимость майских фьючерсов Brent на 12:31 мск снизилась на 4,3%, до $49,61 за баррель.
Ведомости 04:50
Происшествия

Мать бросила двух малышей в холодном доме без воды и еды

Вести.Ru 01:24
Происшествия

В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Вести.Ru 04:14
Армия и оружие

Конфликт Сирии и Турции в Идлибе. Главное

Что произошло Ночью 28 февраля Сирия и Турция обменялись авиаударами в районе Идлиба.
РБК 03:26
Экономика

Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами

Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.
РБК вчера в 14:27
Космос

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости 02:13
Происшествия

Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Российская газета 03:40
Космос

Ученые заявили о риске ранней смерти у астронавтов, летавших на Луну

Ученые заявили о риске ранней смерти у астронавтов, летавших на Луну.
Piter.tv вчера в 00:41
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru вчера в 01:31
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»

Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
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Политика

Порошенко сам прибыл на допрос в ГБР

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что самостоятельно придёт на допрос в ГБР, поскольку суд удовлетворил ходатайство следователей о его принудительном приводе.
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Биатлон

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Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить заключительный в сезоне этап Кубка мира, который пройдет в Осло.
ТАСС Спорт вчера в 06:43
Кино

Актеры из «Гарри Поттера» соберутся для нового проекта

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Происшествия

Момент взрыва в жилом доме в Петербурге попал на видео

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Футболист московского "Спартака" Андре Шюррле из-за травмы голеностопа пропустит несколько матчей, в том числе и игру 20-го тура чемпионата России против столичного "Динамо", заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
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Друг бойца Конор Макгрегор лайкнул запись, а в комментариях под постом разгорелся спор между поклонниками ирландца и Хабиба Нурмагомедова.
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По делу о сваренном заживо в камере россиянине задержали полицейского

В Калининграде задержали полицейского по делу о сваренном заживо в камере мужчине.
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В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
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В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

Выходной день 22 апреля, в который пройдет голосование по поправкам в Конституцию, не повлияет на заработную плату работников, получающих оклад.
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Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
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Россия ограничила въезд иностранцев из Ирана и Южной Кореи

Россия ограничивает въезд иностранных граждан с территорий Ирана и Южной Кореи в воздушных пунктах пропуска из-за распространения коронавируса, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства.
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