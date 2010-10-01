Энергетика
RT на русскомСША ищут новые хранилища для стратегического резерва нефти
Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что Соединённые Штаты в настоящий момент занимаются поиском дополнительных хранилищ для стратегического резерва нефти. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Fox Business.
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Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
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Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
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Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
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РИА Новости 10:42
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В Коми к Дню Победы вывесили баннер с финским солдатом
Российская газета 08:41
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Правительство РФ выделило 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков
Москва, 4 мая 2020, 12:37 — REGNUM Правительство России выделило в фонд защиты прав дольщиков жилья 30 млрд рублей.
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Общество
В Латвии потеряли крупный беспилотник
Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
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Ушел из жизни автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко
Москва, 4 мая 2020, 14:38 — REGNUM Автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко скончался после продолжительной болезни, об этом 4 мая на своей странице в Instagram написал продюсер Андрей Разин.
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Samsung больше не будет выпускать ежемесячные обновления для смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+
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Пентагон обвинил Россию и Китай в продвижении интересов из-за COVID-19
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РИА Новости 10:14
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
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Физики впервые испытали ракетный двигатель с вращающимися взрывами
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Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
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Газета.Ru 06:36
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Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
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Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
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