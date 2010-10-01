Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что Соединённые Штаты в настоящий момент занимаются поиском дополнительных хранилищ для стратегического резерва нефти. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Fox Business.

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 5,5K

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1,3K

Общество В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. 876

Политика Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио. 963

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. 2,6K

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались. 272

Политика Офис Зеленского предложил увеличить число переговорщиков по Донбассу Во время онлайн-выступления отвечающий в команде президента Владимира Зеленского за переговоры по Донбассу руководитель администрации отметил, что Украина уже над этим импульсом работает и Киев выступил с рядом предложений. 1

Происшествия В Алтайском крае умер третий пациент с коронавирусом Третий в Алтайском крае пациент с коронавирусом скончался, за последние сутки выявлен 21 новый случай инфицирования, выписаны 26 человек, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 7

Авто Названа частота смены комплектов резины на автомобилях Для летних шин граница составляет 1,6 мм остаточной глубины протектора, а для зимних — 4 мм.

Общество В Сахалинской области ужесточили масочный режим Со вторника, 5 мая, в Сахалинской области усиливается масочный режим. Об этом заявил губернатор Валерий Лимаренко.

Политика Не делать из себя царя. Зеленский решил повоспитывать своего депутата, нарушающего карантин Президент Украины Владимир Зеленский отчитал депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко, ресторан которого работал в Киеве во время карантина.

Футбол Криштиану Роналду вернулся в Турин Футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в Турин, сообщает Record.

Интернет Telegram скачали из магазина Play Маркет более 500 млн раз Популярность мессенджера не удивляет, поскольку помимо сквозного шифрования, удобного пользовательского интерфейса и набора полезных функций он предлагает полную кроссплатформенную поддержку, благодаря которой пользователи могут легко переключаться между приложениями Telegram для Android, iOS и ПК, не теряя доступа к журналам чатов, медиаконтенту и др.

Космос Российский космический аппарат сделал снимок метанового пузыря подо льдом Байкала Российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» проводит мониторинг скопления метана подо льдом озера Байкал.

Политика Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа "Среди пойманных [наемников] есть предатель Антонио Секеа и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что в группе вторжения находились два американца из группы охраны [президента США] Дональда Трампа", - сказал Мадуро. 202

Здоровье В Саратовской области выявили 78 новых случаев коронавируса Ещё 78 новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 737 человек, сообщил во вторник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 390

Общество Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. 4,4K