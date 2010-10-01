Энергетика
RT на русскомСША ищут новые хранилища для стратегического резерва нефти
Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что Соединённые Штаты в настоящий момент занимаются поиском дополнительных хранилищ для стратегического резерва нефти. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Fox Business.
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Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Общество
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва вчера в 05:15
Происшествия
Самолёт SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево из-за отказа двигателя
Ореанда-Новости 01:33
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио.
REGNUM вчера в 20:43
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Политика
В Москве отрепетировали воздушный парад Победы
Росбалт вчера в 08:41
Политика
Офис Зеленского предложил увеличить число переговорщиков по Донбассу
Во время онлайн-выступления отвечающий в команде президента Владимира Зеленского за переговоры по Донбассу руководитель администрации отметил, что Украина уже над этим импульсом работает и Киев выступил с рядом предложений.
News.ru вчера в 14:27
Происшествия
Шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье
RT на русском 01:13
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос вчера в 07:52
Общество
Названы профессии, которые будут востребованы после пандемии
RT со ссылкой на специалистов Института прогрессивного образования назвал профессии, которые будут востребованы после пандемии.
РИА Новости 00:37
Происшествия
В Алтайском крае умер третий пациент с коронавирусом
Третий в Алтайском крае пациент с коронавирусом скончался, за последние сутки выявлен 21 новый случай инфицирования, выписаны 26 человек, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:31
Здоровье
Советник правительства Швеции — РБК: «Нельзя сидеть в карантине вечно»
"Люди не глупы" — В отличие от подавляющего числа стран Швеция не стала вводить жесткий режим карантина.
РБК 02:00
Здоровье
Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков
Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что особенно осторожными в период пандемии COVID-19 необходимо быть людям, страдающим бронхиальной астмой.
Газета.Ru вчера в 22:36
Шоу-бизнес
«Я разделась»: Седокова в нижнем белье выгуляла на улице собаку
Разомлев под солнышком, Анна рискнула немного позагорать и сняла с себя бомбер, оставшись в спортивном нижнем белье.
Комсомольская правда 03 мая в 19:17
Происшествия
Мужчина с коронавирусом умер в Воронежской области
В Воронежской области зарегистрирован еще один летальный случай среди пациентов с коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 12:11
Авто
Названа частота смены комплектов резины на автомобилях
Для летних шин граница составляет 1,6 мм остаточной глубины протектора, а для зимних — 4 мм.
SpeedMe вчера в 18:30
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
Общество
В Сахалинской области ужесточили масочный режим
Со вторника, 5 мая, в Сахалинской области усиливается масочный режим. Об этом заявил губернатор Валерий Лимаренко.
RT на русском 02:26
Политика
Не делать из себя царя. Зеленский решил повоспитывать своего депутата, нарушающего карантин
Президент Украины Владимир Зеленский отчитал депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко, ресторан которого работал в Киеве во время карантина.
Украина.ру 02:12
Футбол
Криштиану Роналду вернулся в Турин
Футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в Турин, сообщает Record.
РИА Новости вчера в 17:53
Интернет
Telegram скачали из магазина Play Маркет более 500 млн раз
Популярность мессенджера не удивляет, поскольку помимо сквозного шифрования, удобного пользовательского интерфейса и набора полезных функций он предлагает полную кроссплатформенную поддержку, благодаря которой пользователи могут легко переключаться между приложениями Telegram для Android, iOS и ПК, не теряя доступа к журналам чатов, медиаконтенту и др.
3DNews вчера в 13:06
Космос
Российский космический аппарат сделал снимок метанового пузыря подо льдом Байкала
Российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» проводит мониторинг скопления метана подо льдом озера Байкал.
Твой Иркутск вчера в 20:38
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа
"Среди пойманных [наемников] есть предатель Антонио Секеа и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что в группе вторжения находились два американца из группы охраны [президента США] Дональда Трампа", - сказал Мадуро.
ТАСС вчера в 22:21
Здоровье
В Саратовской области выявили 78 новых случаев коронавируса
Ещё 78 новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 737 человек, сообщил во вторник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:28
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
Общество
Особое мнение: Николай Усков
Редакционный директор журнала "Форбс" Николай Усков высказывал.
Эхо Москвы вчера в 14:11