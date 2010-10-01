Энергетика

RT на русскомRT на русскомСША ищут новые хранилища для стратегического резерва нефти

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что Соединённые Штаты в настоящий момент занимаются поиском дополнительных хранилищ для стратегического резерва нефти. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Fox Business.
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В США ищут емкости для увеличения стратегического резерва нефти

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Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
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В Алтайском крае умер третий пациент с коронавирусом

Третий в Алтайском крае пациент с коронавирусом скончался, за последние сутки выявлен 21 новый случай инфицирования, выписаны 26 человек, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Советник правительства Швеции — РБК: «Нельзя сидеть в карантине вечно»

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В Воронежской области зарегистрирован еще один летальный случай среди пациентов с коронавирусной инфекцией.
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Особое мнение: Николай Усков

Редакционный директор журнала "Форбс" Николай Усков высказывал.
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