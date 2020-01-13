Общество
РосбалтСША убрали Китай из списка валютных манипуляторов
Китай исключен из списка валютных манипуляторов Министерства финансов США, говорится в докладе ведомства по валютным вопросам.
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Хоккей
Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Каролиной» в матче НХЛ
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Политика
Хафтар объяснил отказ подписать соглашение о прекращении огня
Как сообщало ИА REGNUM, 14 января глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар уехал из Москвы без подписания соглашения о перемирии с Правительством национального согласия Ливии.
Политика
Кремль опубликовал новые архивные фото Путина
Как сообщает пресс-служба Кремля, теперь пользователям интернета доступны фото- и видеоматериалы с 2005 по 2009 год.
Футбол
Выступление Головина в матче с ПСЖ впечатлило французский Foot Mercato
Сайт Foot Mercato проставил оценки футболистам по итогам поединка между ПСЖ и «Монако».
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Единоборства
Конор МакГрегор признал запой перед поединком с Хабибом
«Прошло уже несколько месяцев, как я не пью», - заявил ирландец в интервью ESPN.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Политика
NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию
Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.
Космос
На орбиту за золотом, и это только начало
На далекую перспективу можно думать об искусственном кольце вокруг Земли, состоящем из производств, лабораторий, жилых помещений, агрокомплексов и прочего – всего, что позволит людям не только посещать орбиту, но и жить там.
Общество
В России предложили запретить запускать фейерверки вблизи жилых домов
В России необходимо ввести запрет на использование пиротехники вблизи жилых домов и больниц, считает депутат Госдумы Евгений Федоров.
Политика
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
Происшествия
При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека
В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.
Общество
Кудрин: масштаб коррупции не снижается в России
Коррупция в России до сих пор измеряется триллионами рублей и не снижается.
Общество
В Челябинске нашли зеленый снег
Футбол
«Барселона» обошла «Реал» в рейтинге клубов с самыми высокими доходами
«Барселона» превзошла «Реал» и возглавила рейтинг футбольных клубов с самыми высокими доходами в мире, сообщается на сайте консалтинговой компании Deloitte.
Политика
На Украине назвали тайные версии крушения самолета в Иране
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал тайные версии, которые рассматривались во время расследования авиакатастрофы украинского самолета в Иране.
Экономика
Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается России
Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается российской стороны. Об этом сообщает источник РИА Новости.
Общество
В «Брауншвейгской» колбасе двух марок нашли нитраты
Специалисты Роскачества изучили образцы сырокопчёной «Брауншвейгской» колбасы отечественного производства и выявили в двух из них повышенное содержание нитратов натрия.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги.
Экономика
Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $64
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,54% - до $63,98 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:25 мск.
Экономика
Топилин предсказал увеличение реальной зарплаты на 2,3% в России
Глава российского Минтруда Максим Топилин заявил, что в 2020 году увеличится реальная заработная плата россиян.
Кино
Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 2 млрд. рублей.
Армия и оружие
Китайское Sohu: После падения Су-57 путь его экспорта в Китай полностью заблокирован
Происшествия
Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит
В Томске хирурги извлекли из желудка трехлетнего мальчика 31 магнитный шарик.
Экономика
Индексу Мосбиржи сегодня будет трудно продолжить рост
В пятницу рублевый индекс во многом вытащила вверх «нефтянка», но сегодня этот фактор вполне может перестать действовать: нефть не подает признаков желания роста.
Технологии
Онлайн-ритейлеры протестировали упрощенную оплату товаров
Онлайн-ритейлеры протестировали функцию «мгновенный счет» системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет сделать покупку в интернет-магазине через сервис Банка России (ЦБ) без QR-кода, выяснили «Известия».
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.